Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Diamond Select Ультразвуковая система

Diamond Select HD11 XE

Ультразвуковая система

Найти похожие продукты

Все компоненты аппарата HD11 XE — от цифрового широкополосного формирователя луча до мощного алгоритма обработки изображений XRES — созданы для работы в режиме высокой четкости. Это способствует повышению резкости контуров и подавлению шума, улучшает видимость и контрастность изображений.

Дилеры

Галерея

Особенности
SonoCT || Исключительно высокое качество

SonoCT — формирование составного изображения в реальном времени

Эта технология обеспечивает одновременное получение нескольких изображений под разными углами обзора без каких-либо специальных действий с датчиком, объединяет их в реальном времени и выдает изображения с исключительной четкостью. Это помогает получать больше клинических данных и увереннее ставить диагнозы пациентам.
Сетевые средства DICOM || Эффективная работа

Сетевые средства DICOM улучшают работу с данными

Данное средство позволяет обмениваться данными с большинством DICOM-совместимых информационных систем. Поддерживаются функции печати и сохранения в формате DICOM, рабочие списки устройства, передача сведений о выполненных этапах процедур и структурированные отчеты.
Широкий ассортимент датчиков

Широкий ассортимент датчиков для разнообразных исследований

Для ультразвуковых систем Diamond Select предлагается широкий ассортимент датчиков. Выбирайте датчики — широкополосные, объемные, секторные, линейные, конвексные, чреспищеводные и допплеровские карандашные — в соответствии со своими задачами.
Процесс производства восстановленных систем

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система Diamond Select восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Diamond Select должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Алгоритм адаптивной обработки XRES || Исключительно высокое качество

Алгоритм адаптивной обработки XRES подавляет спекл-шум

Алгоритм XRES в реальном времени анализирует структуры и оптимизирует изображение во всем поле обзора. Он обеспечивает высокое качество изображений, улучшает видимость границ и контуров и существенно снижает проявление артефактов. Это упрощает интерпретацию и помогает увереннее ставить диагнозы.
Улучшенная эргономика || Эффективная работа

Улучшенная эргономика для удобства для пользователей

Все в данной системе — от регулируемого монитора и панели управления до легко доступных разъемов для датчиков и маневренной тележки — создано с расчетом на удобство для пользователей. Плоскопанельный ЖК-монитор может уменьшить нагрузку на глаза, а опции для независимой регулировки высоты способствуют работе в нейтральном положении и могут уменьшить вероятность профессиональных травм из-за постоянной нагрузки.
Панорамный режим* || Универсальность

Панорамный режим* для расширения поля обзора

Данная функция создает серию изображений в реальном времени, когда пользователь перемещает датчик по анатомической структуре в поперечном направлении. По завершении визуализации система формирует панорамное составное изображение — это дает более крупное референтное изображение для документирования или определения взаимного расположения структур.
Программа, отмеченная наградами

Программа, отмеченная наградами — это первоклассная эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Diamond Select и ответственный подход к каждой из них.
Стресс-эхокардиография* || Универсальность

Настройки стресс-ЭхоКГ* для быстрого получения изображений

Опция стресс-эхокардиографии, интегрированная в пользовательский интерфейс, позволяет быстро получать и выводить на экран изображения с высоким разрешением во время стресс-эхокардиографических исследований.
3D-ЭхоКГ плода методом STIC || Универсальность

3D-эхокардиография плода методом STIC для детальной визуализации сердца плода

Метод пространственно-временной корреляции изображений STIC позволяет увидеть действующее сердце плода в мультипланарном представлении с сохранением пространственных взаимоотношений в плоскостях B и C. Такое более детальное представление клапанов сердца плода и движения стенки помогает выявлять отклонения в ходе плановых акушерских исследований.
4D-визуализация* || Универсальность

4D-визуализация* для впечатляющих 4D-исследований

От двухмерных и допплеровских режимов можно без труда перейти к впечатляющим 4D-исследованиям. Мощная архитектура данной системы поддерживает непрерывное получение и отображение количественных объемных данных с удобными средствами одновременной визуализации и измерений в трех плоскостях. Превосходное качество изображений может сделать исследования эффективнее, изменив подход к получению и визуализации ультразвуковых данных.
  • *Приобретаемое отдельно дополнение (опция) для базовой системы Diamond Select.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю