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Все компоненты аппарата HD11 XE — от цифрового широкополосного формирователя луча до мощного алгоритма обработки изображений XRES — созданы для работы в режиме высокой четкости. Это способствует повышению резкости контуров и подавлению шума, улучшает видимость и контрастность изображений.
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SonoCT — формирование составного изображения в реальном времени
Сетевые средства DICOM улучшают работу с данными
Широкий ассортимент датчиков для разнообразных исследований
Восстановленное оборудование не уступает новому
Алгоритм адаптивной обработки XRES подавляет спекл-шум
Улучшенная эргономика для удобства для пользователей
Панорамный режим* для расширения поля обзора
Программа, отмеченная наградами — это первоклассная эффективность
Настройки стресс-ЭхоКГ* для быстрого получения изображений
3D-эхокардиография плода методом STIC для детальной визуализации сердца плода
4D-визуализация* для впечатляющих 4D-исследований
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю