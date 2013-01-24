Все компоненты аппарата HD11 XE — от цифрового широкополосного формирователя луча до мощного алгоритма обработки изображений XRES — созданы для работы в режиме высокой четкости. Это способствует повышению резкости контуров и подавлению шума, улучшает видимость и контрастность изображений.