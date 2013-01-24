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Diamond Select Ультразвуковая система

Diamond Select iU22

Ультразвуковая система

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Система iU22 сочетает в себе высокие технологии и превосходные возможности визуализации.

Дилеры

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Особенности
Алгоритм адаптивной обработки XRES || Исключительно высокое качество

Алгоритм адаптивной обработки XRES подавляет шум и артефакты

Алгоритм XRES в реальном времени анализирует структуры и оптимизирует изображения во всем поле обзора. Он обеспечивает высокое качество изображений, улучшает видимость границ и контуров и существенно снижает проявление артефактов. Это упрощает интерпретацию и помогает быть увереннее в определении патологического процесса.
Технология iSCAN || Эффективный рабочий процесс

Технология iSCAN экономит время

Технология оптимизации изображений iSCAN позволяет одним нажатием кнопки автоматически скорректировать целый ряд параметров для быстрого получения изображений оптимального качества в двумерных, цветовых и допплеровских режимах.
Широкий ассортимент датчиков

Широкий ассортимент датчиков для разнообразных исследований

Для ультразвуковых систем Diamond Select предлагается широкий ассортимент датчиков. Выбирайте датчики — широкополосные, объемные, секторные, линейные, конвексные, чреспищеводные и допплеровские карандашные — в соответствии со своими задачами.
Программа, отмеченная наградами || Качественное производство восс

Программа, отмеченная наградами — это первоклассная эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Diamond Select и ответственный подход к каждой из них.
Энергетическая допплерография сосудов || Исключительно высокое качество

Энергетическая допплерография для визуализации мелких сосудов

Этот высокочувствительный режим позволяет визуализировать мелкие кровеносные сосуды с превосходной детализацией. Чувствительные регуляторы дают возможность управлять усилением, фильтрами, чувствительностью и цветовыми картами, а также выбирать размер и положение области интереса.
Технология xPlane* || Эффективный рабочий процесс

Технология xPlane*— визуализация в двух плоскостях в реальном времени

Датчик X6-1 PureWave xMATRIX поддерживает технологию xPlane, которая позволяет проводить сканирование сразу в двух плоскостях без изменения плоскости сканирования. Вам больше не придется поворачивать датчик, чтобы увидеть вторую плоскость, рискуя потерять из виду небольшой объект при манипуляциях.
Панорамный режим* || Универсальность

Панорамный режим* для расширения поля обзора

Данная функция создает серию изображений в реальном времени, когда пользователь перемещает датчик по анатомической структуре в поперечном направлении. По завершении визуализации система формирует панорамное составное изображение — это дает более крупное референтное изображение для документирования или определения взаимного расположения структур.
Процесс производства восстановленных... || Качественное производство восс

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система Diamond Select восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Diamond Select должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Программный пакет QLAB* || Эффективный рабочий процесс

QLAB* — количественный анализ данных

Программный пакет QLAB предлагает автоматизированные и объективные методы количественной оценки данных УЗИ, способствующие рационализации работы. Имеется широкий набор подключаемых модулей, которые позволяют адаптировать возможности пакета QLAB к конкретным задачам.
4D-визуализация* || Универсальность

4D-визуализация* для впечатляющих 4D-исследований

От двумерных и допплеровских режимов можно без труда перейти к впечатляющим 4D-исследованиям. Мощная архитектура данной системы поддерживает непрерывное получение и отображение количественных объемных данных с удобными средствами одновременной визуализации и измерений в трех плоскостях. Превосходное качество изображений может сделать исследования эффективнее, изменив подход к получению и визуализации ультразвуковых данных.
Улучшенная эргономика || Эффективный рабочий процесс

Улучшенная эргономика — удобство для пользователей

Все в данной системе — от регулируемого монитора и панели управления до легко доступных разъемов для датчиков и маневренной тележки — создано с расчетом на удобство для пользователей. Плоскопанельный ЖК-монитор может уменьшить нагрузку на глаза, а опции для независимой регулировки высоты способствуют работе в нейтральном положении и могут уменьшить вероятность профессиональных травм из-за постоянной нагрузки.
  • *Приобретаемое отдельно дополнение (опция) для базовой системы Diamond Select.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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