Ключевые слова для поиска
Система iU22 сочетает в себе высокие технологии и превосходные возможности визуализации.
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Алгоритм адаптивной обработки XRES подавляет шум и артефакты
Технология iSCAN экономит время
Широкий ассортимент датчиков для разнообразных исследований
Программа, отмеченная наградами — это первоклассная эффективность
Энергетическая допплерография для визуализации мелких сосудов
Технология xPlane*— визуализация в двух плоскостях в реальном времени
Панорамный режим* для расширения поля обзора
Восстановленное оборудование не уступает новому
QLAB* — количественный анализ данных
4D-визуализация* для впечатляющих 4D-исследований
Улучшенная эргономика — удобство для пользователей
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю