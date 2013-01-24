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Diamond Select Ультразвуковая система

Diamond Select iE33

Ультразвуковая система

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iE33 — это система для ультразвуковых исследований, изменившая подход к УЗИ. Продуманная конструкция и продуманное управление способствуют повышению клинической эффективности.

Дилеры

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Особенности
Алгоритм адаптивной обработки XRES

Алгоритм адаптивной обработки XRES подавляет спекл-шум

Алгоритм XRES в реальном времени анализирует структуры и оптимизирует изображения во всем поле обзора. Он обеспечивает высокое качество изображений, улучшает видимость границ и контуров и существенно снижает проявление артефактов. Это упрощает интерпретацию и помогает увереннее ставить диагнозы.
Технология iSCAN

Технология iSCAN экономит время

Технология оптимизации изображений iSCAN позволяет одним нажатием кнопки автоматически скорректировать целый ряд параметров для быстрого получения изображений оптимального качества в двумерных и допплеровских режимах.
Широкий ассортимент датчиков

Широкий ассортимент датчиков для разнообразных исследований

Для ультразвуковых систем Diamond Select предлагается широкий ассортимент датчиков. Выбирайте датчики — широкополосные, объемные, секторные, линейные, конвексные, чреспищеводные и допплеровские карандашные — в соответствии со своими задачами.
Процесс производства восстановленных систем

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система Diamond Select восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Diamond Select должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Энергетическая допплерография сосудов

Энергетическая допплерография для визуализации мелких сосудов

Этот высокочувствительный режим позволяет визуализировать мелкие кровеносные сосуды с превосходной детализацией. Чувствительные регуляторы дают возможность управлять усилением, фильтрами, чувствительностью и цветовыми картами, а также выбирать размер и положение области интереса. Кроме того, поддерживается трехмеелких кровеносных сосудов.
Сетевые средства DICOM*

Сетевые средства DICOM* улучшают работу с данными

Данное средство позволяет обмениваться данными с большинством DICOM-совместимых информационных систем. Поддерживаются функции печати и сохранения в формате DICOM, рабочие списки устройства, передача сведений о выполненных этапах процедур и структурированные отчеты, что повышает точность, четкость и полезность клинической документации.
УЗИ с контрастированием*

УЗИ с контрастированием* повышает качество визуализации опухолей

Эргономичная конструкция и передовые технологии датчика C5-1 PureWave улучшают проникающую способность и разрешение, помогая определять характеристики опухолей — даже в самых сложных анатомических структурах. Передовая технология XRES и коррекция тканевой аберрации в датчике L12-5 могут помочь в определении характеристик опухолей молочной железы на более ранних стадиях, что позволит лучше спланировать терапию.
Программа, отмеченная наградами

Программа, отмеченная наградами — это первоклассная эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Diamond Select и ответственный подход к каждой из них.
Программный пакет QLAB*

QLAB* — количественный анализ данных

Программный пакет QLAB предлагает автоматизированные и объективные методы количественной оценки данных УЗИ. Имеется широкий набор подключаемых модулей, которые позволяют адаптировать возможности пакета QLAB к конкретным задачам.
Улучшенная эргономика

Улучшенная эргономика — удобство для пользователей

Все в данной системе — от регулируемого монитора и панели управления до легко доступных разъемов для датчиков и маневренной тележки — создано с расчетом на удобство для пользователей. Плоскопанельный ЖК-монитор может уменьшить нагрузку на глаза, а опции для независимой регулировки высоты способствуют работе в нейтральном положении и могут уменьшить вероятность профессиональных травм из-за постоянной нагрузки.
  • *Отдельно приобретаемое дополнение (опция) для базовой системы Diamond Select.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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