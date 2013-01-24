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iE33 — это система для ультразвуковых исследований, изменившая подход к УЗИ. Продуманная конструкция и продуманное управление способствуют повышению клинической эффективности.
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Алгоритм адаптивной обработки XRES подавляет спекл-шум
Технология iSCAN экономит время
Широкий ассортимент датчиков для разнообразных исследований
Восстановленное оборудование не уступает новому
Энергетическая допплерография для визуализации мелких сосудов
Сетевые средства DICOM* улучшают работу с данными
УЗИ с контрастированием* повышает качество визуализации опухолей
Программа, отмеченная наградами — это первоклассная эффективность
QLAB* — количественный анализ данных
Улучшенная эргономика — удобство для пользователей
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю