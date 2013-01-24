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EPIQ Ультразвуковая система премиального класса

EPIQ 7

Ультразвуковая система премиального класса

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Архитектура системы EPIQ 7 является наиболее мощной из всех систем, когда-либо применявшихся в ультразвуковой диагностике — это относится ко всем аспектам получения и обработки изображений, благодаря чему эта область диагностики выходит на новый, более совершенный уровень своего развития.

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Особенности
Технология nSIGHT

Технология nSIGHT знаменует собой принципиально новый подход к формированию ультразвуковых изображен

Фирменная архитектура Philips nSIGHT — совершенно новый подход к формированию ультразвуковых изображений, не требующий каких-либо компромиссов. В отличие от традиционных систем, в которых изображение формируется линия за линией, технология nSIGHT создает изображения с оптимальным разрешением уже на уровне пикселов. nSIGHT использует новый прецизионный формирователь луча и мощную систему параллельной обработки большого объема данных. Эта уникальная архитектура позволяет регистрировать огромный объем ультразвуковых данных, а затем создавать оптимально сфокусированные лучи, обеспечивающие высочайшее разрешение в каждой точке изображения — и все это в режиме реального времени.
Технология Anatomical Intelligence

Технология Anatomical Intelligence: от изображений к решению

Благодаря архитектуре EPIQ 7 уникальная разработка компании Philips, технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS), превращает ультразвуковой аппарат в активную адаптирующуюся систему. Использование специализированных средств моделирования органов (с помощью технологии xMATRIX) и количественного анализа позволило упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. Технология AIUS охватывает множество сфер от автоматизации повторяющихся действий до полностью автоматизированного анализа с минимальным вмешательством врача, позволяя получать необходимые результаты.
Усовершенствованный рабочий процесс

Оптимизированный рабочий процесс благодаря великолепным эргономическим характеристикам и потрясающей

Система EPIQ 7 полностью изменяет методы работы врачей, позволяя им получать ультразвуковые изображения великолепного качества. Простота использования, оптимальный рабочий процесс, эргономичность и маневренность. Мы полностью изменили способ взаимодействия с ультразвуковой системой, сохранив удобство управления и бесшумность работы.
PureWave

PureWave — дополнительные возможности для выполнения технически сложных исследований

Технология PureWave стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave на 85% эффективнее обычных пьезоэлектрических материалов и благодаря этому обладают уникальными рабочими характеристиками. Эта технология обеспечивает повышенную глубину проникновения при исследовании технически сложных пациентов и позволяет достичь превосходного пространственного разрешения.
Планшетоподобный интерфейс

Планшетоподобный интерфейс существенно упрощает навигацию

Быстрая навигация между функциями системы с помощью планшетоподобного интерфейса, снижающего количество нажатий кнопок на 40%, а общее количество действий на 15%.
xMATRIX

Технология xMATRIX позволяет использовать самые современные ультразвуковые датчики

Ни одна другая ультразвуковая система не поддерживает полного набора современных ультразвуковых датчиков.Технология xMATRIX позволяет одним касанием кнопки переключаться между всеми режимами, используя один датчик: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, доплеровский режим, ЦДК и энергетический доплеровский режим.
iSCAN

Функция автооптимизации изображений iSCAN

Функция Real Time iSCAN (AutoSCAN) автоматически оптимизирует общее усиление и усиление по глубине, неизменно обеспечивая оптимальное качество изображений.
Эластография сдвиговой волной

Эластография сдвиговой волной упрощает диагностику заболеваний печени

Неинвазивное средство, упрощающее диагностику печени. Измерения упругости тканей методом эластографии сдвиговой волной по технологии Philips выполняются на удивление быстро и просто даже у пациентов с плохим ультразвуковым окном. Эта быстрая и простая неинвазивная методика безболезненна для пациента.
Превосходная эргономика

Превосходная эргономика, позволяющая снизить вероятность возникновения туннельного синдрома

В системе EPIQ используется панель управления и монитор на шарнирном кронштейне, что обеспечивает эргономичные условия работы врачей в любом, удобном для них положении. Широкий экран с диагональю 21,5 дюйм облегчает просмотр изображений. В системе EPIQ 7 имеется четыре разъема для датчиков с подсветкой, что упрощает переключение между датчиками во время исследования.
Потрясающая маневренность

Потрясающая маневренность помогает проводить исследования практически в любом месте

Система EPIQ 7 является самой легкой по весу в своем классе, она легко перемещается и по ковру, и по плитке. Переведите систему в спящий режим, переместите ее и загрузите в течение нескольких секунд. Монитор можно сложить, чтобы уменьшить высоту системы во время транспортировки, а встроенные держатели кабелей и ящик для принадлежностей идеально сконструированы для проведения исследований в любом отделении больницы.
Тишина как в библиотеке

Даже в небольших процедурных кабинетах сохраняется тишина как в библиотеке

При работе системы EPIQ 7 ее почти не слышно. Как показали результаты испытаний, уровень шума этой системы составляет 37—41 дБ, что соответствует обстановке в библиотеке. Это особенно удобно в небольших процедурных кабинетах.
Функция представления мультимодальных данных в формате DICOM

Функция представления мультимодальных данных в формате DICOM упрощает их просмотр

На системе EPIQ можно просматривать изображения в формате DICOM, полученные на аппаратах КТ, ЯМ, МРТ, маммографах и ультразвуковых сканерах. Результаты текущего и прошлых исследований можно сравнивать без дополнительной рабочей станции — более того, просмотр мультимодальных изображений возможен даже при выводе текущего изображения на экран в реальном времени. Можно сохранять сравниваемые изображения попарно в ходе документирования исследования.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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