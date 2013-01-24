Архитектура системы EPIQ 7 является наиболее мощной из всех систем, когда-либо применявшихся в ультразвуковой диагностике — это относится ко всем аспектам получения и обработки изображений, благодаря чему эта область диагностики выходит на новый, более совершенный уровень своего развития.