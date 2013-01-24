Ключевые слова для поиска
Архитектура системы EPIQ 7 является наиболее мощной из всех систем, когда-либо применявшихся в ультразвуковой диагностике — это относится ко всем аспектам получения и обработки изображений, благодаря чему эта область диагностики выходит на новый, более совершенный уровень своего развития.
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Технология nSIGHT знаменует собой принципиально новый подход к формированию ультразвуковых изображен
Технология Anatomical Intelligence: от изображений к решению
Оптимизированный рабочий процесс благодаря великолепным эргономическим характеристикам и потрясающей
PureWave — дополнительные возможности для выполнения технически сложных исследований
Планшетоподобный интерфейс существенно упрощает навигацию
Технология xMATRIX позволяет использовать самые современные ультразвуковые датчики
Функция автооптимизации изображений iSCAN
Эластография сдвиговой волной упрощает диагностику заболеваний печени
Превосходная эргономика, позволяющая снизить вероятность возникновения туннельного синдрома
Потрясающая маневренность помогает проводить исследования практически в любом месте
Даже в небольших процедурных кабинетах сохраняется тишина как в библиотеке
Функция представления мультимодальных данных в формате DICOM упрощает их просмотр
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю