Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение для надежной связи
PageWriter TC70 использует заключения в стандартных форматах DICOM, XML и PDF, которые может передавать через беспроводную локальную сеть или модем, благодаря чему легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру медицинского учреждения. Таким образом, клиницисты могут быть вовлечены в рабочий процесс удаленно. Устройство использует безопасное беспроводное соединение через стандартные протоколы LAN, что обеспечивает конфиденциальность данных о пациенте и персонале, а также финансовой информации.