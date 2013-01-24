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Кардиографы PageWriter TC70

Кардиограф

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Кардиограф Philips PageWriter TC70 разработан для упрощения проведения диагностической ЭКГ и ускорения рабочего процесса. Он позволяет автоматизировать рабочий процесс и оказать высококлассную клиническую поддержку, когда это особенно необходимо.

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Особенности
Наглядное руководство || Высокотехнологичен и прост в и

Наглядное руководство для упрощения ЭКГ

В кардиографе PageWriter TC70 каждая кнопка последовательно загорается в качестве подсказки, позволяя легко проводить ЭКГ. Большой 10-дюймовый сенсорный экран упрощает проведение процедуры.
Алгоритм ЭКГ Philips DXL || Улучшенная поддержка принятия

Алгоритм ЭКГ Philips DXL расширяет диагностические возможности

Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях Philips DXL предоставляет один из лучших в отрасли методов интерпретации данных и набор функциональных инструментов для диагностики ритма и морфологии при инфаркте миокарда с повышением сегмента ST у различных групп пациентов. Он объединяет критические значения, карты сегмента ST и идентификацию инфаркт-зависимой артерии.
Автоматическая последовательность зак... || Автоматизированный рабочий про

Автоматическая последовательность при составлении отчетов экономит время

Высокопроизводительный кардиограф PageWriter TC70 позволяет автоматически задавать последовательность составления заключений ЭКГ и использовать встроенную беспроводную передачу данных, что значительно ускоряет рабочий процесс.
Подсказки позволяют точно разместить ... || Высокотехнологичен и прост в и

Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента

Благодаря анатомическому интерфейсному модулю пациента и системе LeadCheck можно точно разместить электроды на теле пациента, а удобная конструкция проводов 3-в-1 снижает риск спутывания.
Сохранение ЭКГ || Автоматизированный рабочий про

Возможен быстрый доступ к сохраненным ЭКГ

Клиницисты экономят время при сравнении ЭКГ, просматривая предыдущие данные непосредственно у постели пациента.
Высокотехнологичное двустороннее сете... || Высокотехнологичен и прост в и

Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение для надежной связи

PageWriter TC70 использует заключения в стандартных форматах DICOM, XML и PDF, которые может передавать через беспроводную локальную сеть или модем, благодаря чему легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру медицинского учреждения. Таким образом, клиницисты могут быть вовлечены в рабочий процесс удаленно. Устройство использует безопасное беспроводное соединение через стандартные протоколы LAN, что обеспечивает конфиденциальность данных о пациенте и персонале, а также финансовой информации.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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