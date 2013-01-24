Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Кардиографы Кардиограф

Кардиографы PageWriter TC70

Кардиограф

Найти похожие продукты

Кардиограф Philips PageWriter TC70 разработан для упрощения проведения диагностической ЭКГ и ускорения рабочего процесса. Он позволяет автоматизировать рабочий процесс и оказать высококлассную клиническую поддержку, когда это особенно необходимо.

Свяжитесь с нами

Технические характеристики

Окружающая среда
Окружающая среда
Условия работы (b)
  • Относительная влажность 15 - 80 %
Условия работы (a)
  • 10°C - 40°C (50°F - 104°F)
Одновременное снятие отведений
  • До 18 отведений
Полное предоставление данных
  • Двадцать минут записи всех 16 отведений и полное заключение ЭКГ за любые 10 секунд
Таймер ЭКГ
  • Поддержка протоколов ЭКГ с медикаментозной нагрузкой
Условия работы (c)
  • До 4 550 м (15000 фт.)
Хранение и передача заключений
  • Полная точность при 500 Гц для всех 10 секунд, включая до 16 отведений, в формате XML (публикация схемы)
Алгоритм ЭКГ в 18 отведениях Philips DXL
Алгоритм ЭКГ в 18 отведениях Philips DXL
Интерпретированные результаты
  • <gt/>600 интерпретируемых результатов со встроенным анализом детской ЭКГ
LeadCheck
  • Программное обеспечение для размещения датчиков определяет 20 различных перемен полярности электродов
Блокирование заключения о пограничных изменениях
  • Три изменяемых настройки
Причины
  • Возможность выбора пояснений для всех интерпретированных заключений
Номенклатура
  • В соответствии с рекомендациями 2007 AHA/ACC
Электрическая
Электрическая
Время зарядки батареи
  • 5 часов до полной емкости
Потребляемая мощность
  • Не более 75 Вт
Емкость батареи
  • Обычно 50 ЭКГ от одной зарядки
Мощность переменного тока
  • 100-240 В переменного тока при 50/60 Гц
Помощь в диагностике инфаркта миокарда с повышением сегмента ST
Помощь в диагностике инфаркта миокарда с повышением сегмента ST
Графический вектор ST
  • Две полярных схемы ST во фронтальной и поперечной плоскостях
Критические значения
  • Выделение 4 состояний, требующих немедленного клинического вмешательства
Интерфейс пользователя
Интерфейс пользователя
Сенсорный экран
  • работа 1-2-3/приложение в зависимости от контекста/резистивный сенсорный экран
Клавиатура
  • Стандартная полная буквенно-цифровая клавиатура с 65 клавишами и поддержкой специальных символов
Дисплей
  • TFT-дисплей, 15 дюймов
Функции работы в сети (требуется IntelliSpace ECG)
Функции работы в сети (требуется IntelliSpace ECG)
Централизованное управление временем
  • Время может быть синхронизировано с основным временем сети
Заявки
  • Настраиваемые правила вызова рабочих списков кардиографа
Индикаторы качества сигнала
Индикаторы качества сигнала
Индикатор отхождения электрода
  • Анатомическая карта электродов показывает расположение и название любого незакрепленного или отошедшего электрода
Цвет отведения
  • Четыре цвета, указывающие на уровни качества сигнала кривой
LeadCheck
  • Программное обеспечение для размещения датчиков определяет 20 различных перемен полярности электродов
Частота сердечных сокращений
  • Непрерывное отображение частоты сердечных сокращений пациента
Предварительный просмотр печати
  • Полноэкранный режим просмотра всего заключения ЭКГ в 16 отведениях перед печатью.
Обучение
Обучение
Помощь в использовании
  • Встроенные графические экраны помощи для основных функций
В самостоятельном ритме
  • Компьютеризированная интерактивная динамическая анимация, охватывающая все основные клинические функции
Обработка сигнала
Обработка сигнала
Модуль интерфейса пациента
  • Цифровой модуль, управляемый удаленным микропроцессором, обеспечивает разрешение 5 мкВ
Фильтры предварительной обработки
Фильтры предварительной обработки
Шум переменного тока
  • 50 - 60 Гц
Обработка сигнала
  • Подавление артефактов и колебаний изолинии
Фильтры представлений - заключения за 10 с.
Фильтры представлений - заключения за 10 с.
Фильтр низких частот
  • 40/100/150 Гц
Фильтр верхних частот
  • 0,05/0,15/0,5 Гц
Фильтры представлений - ритм
Фильтры представлений - ритм
Фильтр низких частот
  • 40/100/150 Гц
Фильтр верхних частот
  • 0/05/0,15 Гц
Механические характеристики
Механические характеристики
Размеры
  • 40 x 33 x 16 см (15,7 x 13 x 63 дюймов)
Вес
  • 13 кг/28 фнт
Безопасность и производительность
Безопасность и производительность
Международные стандарты
  • IEC 60601-1: 1988 +A1:1991 +A2:1995, Общие требования к безопасности
  • IEC 60601-1: 1988 +A1:1991 +A2:1995, Общие требования к безопасности
  • C 60601-2-51: 2003: Специальные требования к безопасности
  • Ul 2601-1: 20031997 US, Общие требования к безопасности
  • CAN/CSA-C22,2 No, 60l1-M90 51:1994 B:1996
  • AAMI EC111991 (R: 2001): Устройства для диагностической электрокардиографии
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю