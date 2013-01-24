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Холтеровское мониторирование Регистратор для холтеровского мониторирования

Холтеровское мониторирование Система холтеровского мониторирования DigiTrak XT

Регистратор для холтеровского мониторирования

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Philips DigiTrak XT - один из самых легких на рынке холтеровских мониторов с большим встроенным дисплеем. Это простое и компактное устройство создано для обеспечения комфорта пациента и ускорения рабочего процесса.

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