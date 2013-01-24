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Xper Медицинская информационная система

Xper Connect

Медицинская информационная система

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Xper Information Management Connect — это интерфейс двустороннего обмена данными с медицинской информационной системой (МИС). Система предоставляет возможность настроить обмен данными между различными медицинскими информационными системами МИС и технологиями других поставщиков.

Дилеры

Галерея

Особенности
Поддержка сторонних производителей || Широкие возможности интеграции

Поддержка сторонних производителей для обмена данными

Несмотря на то, что мы предлагаем воспользоваться многочисленными преимуществами широкого ассортимента продуктов и технологий для здравоохранения компании Philips, мы понимаем, что в медицинских учреждениях есть оборудование от разных производителей. Именно поэтому мы предлагаем решение Xper Connect, которое поддерживает связь между медицинскими информационными системами, и другим оборудованием.
Специалисты по интеграции || Широкие возможности интеграции

Поддержка специалистов по интеграции

Широкие возможности системы Xper Connect поддерживаются не только программным пакетом, но и специалистами по интеграции из компании Philips, которые обладают необходимым опытом для подключения данной системы к оборудованию, включая аппараты различных производителей. На сегодняшний день установлено более 1 000 интерфейсов семейства Xper Connect, которые используются для запроса и получения данных о регистрации, выписке и переводе пациентов, а также для запроса счетов, направлений, расходных материалов, данных лабораторных анализов, результатов интервенционных процедур и отдельных клинических данных.
  • При установке каждого интерфейса требуется отдельная проверка работоспособности. Установка интерфейса производится для каждого проекта отдельно.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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