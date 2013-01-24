Поддержка специалистов по интеграции
Широкие возможности системы Xper Connect поддерживаются не только программным пакетом, но и специалистами по интеграции из компании Philips, которые обладают необходимым опытом для подключения данной системы к оборудованию, включая аппараты различных производителей. На сегодняшний день установлено более 1 000 интерфейсов семейства Xper Connect, которые используются для запроса и получения данных о регистрации, выписке и переводе пациентов, а также для запроса счетов, направлений, расходных материалов, данных лабораторных анализов, результатов интервенционных процедур и отдельных клинических данных.