Мониторы пациента Philips IntelliVue MP40 и MP50 сочетают портативность и гибкость измерений, соответствуя ритму и уникальным потребностям промежуточных этапов помощи. Они легко настраиваются и просты в работе.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Улучшенный интерфейс пользователя позволяет быстро просматривать данные пациента
Интерфейс пользователя позволяет сразу видеть данные пациента, прост в использовании и предлагает улучшенную совместимость со стандартным программным обеспечением.
Сенсорный экран* || Полнота и возможность подключе
Сенсорный экран* упрощает задачи
Сенсорный экран* доступен для совместимых дисплеев. Доступ ко многим функциям осуществляется с использованием простых команд одним нажатием.
Неинвазивное измерение АД || Четкий вид
Отображение показателей неинвазивного АД для полного обзора
Каждое неинвазивное измерение АД создает колонку в таблице трендов показателей жизненно важных функций. Добавляются измерения прочих показателей для получения полного набора данных на момент неинвазивного измерения АД, предоставляя улучшенный обзор состояния пациента.
Цветной дисплей || Полнота и возможность подключе
Цветной дисплей показывает основные данные
Яркий и удобный для восприятия цветной монитор SVGA 30,5 см (12'') отображает 4 или 6 волн.
Гибкая обработка ЭКГ || Четкий вид
Гибкая обработка ЭКГ упрощает диагностику и составление отчетов
Можно регистрировать, просматривать и сохранять диагностические ЭКГ в 12 отведениях на мониторе перед их отправкой в информационный центр IntelliVue. Можно также распечатать их на месте в гармоничной компоновке.
Технология портала IntelliVue || Полнота и возможность подключе
Технология портала IntelliVue для доступа в сеть
Доступ к информации из различных систем госпитальной сети - аптека, лаборатория, система управления ЭКГ, рентгенологическая система PACS, общие госпитальные системы и прочее, а также получение данных на мониторе пациента с использованием технологии портала IntelliVue.
Настраиваемое отображение || Четкий вид
Настраиваемое отображение ускоряет процесс коммуникации
Настраиваемые возможности отображения позволяют просматривать и анализировать данные в графическом или числовом формате, сопоставлять показатели в реальном времени и тренды, а также по своему усмотрению организовать каждый элемент на экране, от графиков до маркировок данных.
Портативная конструкция || Полнота и возможность подключе
Портативная конструкция для комфорта и надежности
Данные мониторы имеют удобную ручку и прочный корпус для простоты переноски. В них отсутствует отдельный жесткий диск и вентилятор охлаждения. Они экономят место, работают бесшумно и стабильно, а также быстро включаются. Срок работы от батареи для IntelliVue MP50 составляет 5 часов**, что позволяет удобно перемещать его внутри больницы.
Клиническое совершенствование || Полнота и возможность подключе
Клиническое совершенствование с мультиизмерительным сеpвером и модулями расширения
Встроенные слоты для мультиизмерительного сервера и модулей расширения позволяют получать важные показатели.
*Сенсорный экран доступен только для IntelliVue MP50
**Дополнительная функция работы от батареи. Срок работы от батареи 5 часов при следующих условиях: общий мониторинг, 2 новых батареи, автоматическое снижение яркости, использование модуля нескольких измерений, неинвазивное измерение АД каждые 15 минут. Срок работы от батареи 4 часа при следующих условиях: расширенный мониторинг, 2 новых батареи, автоматическое снижение яркости, использование модуля нескольких измерений и расширений модуля, неинвазивное измерение АД каждые 15 минут и запись каждые 15 минут.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.