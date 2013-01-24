Мониторы пациента Philips IntelliVue MP40 и MP50 сочетают портативность и гибкость измерений, соответствуя ритму и уникальным потребностям промежуточных этапов помощи. Они легко настраиваются и просты в работе.
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*Сенсорный экран доступен только для IntelliVue MP50
**Дополнительная функция работы от батареи. Срок работы от батареи 5 часов при следующих условиях: общий мониторинг, 2 новых батареи, автоматическое снижение яркости, использование модуля нескольких измерений, неинвазивное измерение АД каждые 15 минут. Срок работы от батареи 4 часа при следующих условиях: расширенный мониторинг, 2 новых батареи, автоматическое снижение яркости, использование модуля нескольких измерений и расширений модуля, неинвазивное измерение АД каждые 15 минут и запись каждые 15 минут.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.