Компактные прикроватные мониторы Philips IntelliVue MP20 и MP30 обеспечивают тщательный мониторинг и измерение жизненно важных показателей. Они прекрасно подходят для оказания помощи в отделениях интенсивной терапии, амбулаторной хирургии, послеоперационного наблюдения, а также при транспортировке пациента.
|Волны
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|Отображение на экране монитора
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|Экранная навигация
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|Мультиизмерительные модули (MMS,X2) и расширения
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|Работа от батареи
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|Возможность подключения к сети
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|Популяция пациентов
|
|Волны
|
|Отображение на экране монитора
|
|Экранная навигация
|
|Мультиизмерительные модули (MMS,X2) и расширения
|
|Работа от батареи
|
|Возможность подключения к сети
|
|Популяция пациентов
|