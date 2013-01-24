Компактные прикроватные мониторы Philips IntelliVue MP20 и MP30 обеспечивают тщательный мониторинг и измерение жизненно важных показателей. Они прекрасно подходят для оказания помощи в отделениях интенсивной терапии, амбулаторной хирургии, послеоперационного наблюдения, а также при транспортировке пациента.