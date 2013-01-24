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IntelliVue Прикроватные мониторы

IntelliVue MP20 и MP30

Прикроватные мониторы

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Компактные прикроватные мониторы Philips IntelliVue MP20 и MP30 обеспечивают тщательный мониторинг и измерение жизненно важных показателей. Они прекрасно подходят для оказания помощи в отделениях интенсивной терапии, амбулаторной хирургии, послеоперационного наблюдения, а также при транспортировке пациента.

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Технические характеристики

MP20
MP20
Волны
  • 3 (4 дополнительно)
Отображение на экране монитора
  • Один встроенный цветной дисплей SVGA с диагональю 26 см / 10,4".
Экранная навигация
  • Кнопка навигации
Мультиизмерительные модули (MMS,X2) и расширения
  • совместимость
Работа от батареи
  • дополнительно
Возможность подключения к сети
  • Дополнительно
Популяция пациентов
  • Взрослые, дети и новорожденные
MP30
MP30
Волны
  • 3 (4 дополнительно)
Отображение на экране монитора
  • Один встроенный цветной дисплей SVGA с диагональю 26 см / 10,4".
Экранная навигация
  • Сенсорный экран Точка навигации
Мультиизмерительные модули (MMS,X2) и расширения
  • совместимость
Работа от батареи
  • дополнительно
Возможность подключения к сети
  • Стандарт
Популяция пациентов
  • Взрослые Дети Новорожденные
  • *Сенсорный экран доступен только на IntelliVue MP30
  • **Срок работы от батареи 5 часов при следующих условиях: общий мониторинг, 2 новых батареи, автоматическое снижение яркости, использование модуля нескольких измерений, неинвазивное измерение АД каждые 15 минут. Срок работы от батареи 4 часа при следующих условиях: расширенный мониторинг, 2 новых батареи, автоматическое снижение яркости, использование модуля нескольких измерений и расширений модуля, неинвазивное измерение АД каждые 15 минут и запись каждые 15 минут.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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