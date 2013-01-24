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IntelliVue Монитор пациента модульный

IntelliVue MX450

Монитор пациента модульный

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IntelliVue обеспечивает достоверный мониторинг, выполнен в компактном корпусе и удобен для переноски. Аппарат оперативно предоставляет необходимую информацию, что позволяет расставить приоритеты при оказании помощи нескольким пациентам одновременно.

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Особенности
Сенсорный широкоформатный экран с диагональю 12 дюймов

Сенсорный широкоформатный экран с диагональю 12 дюймов для удобства просмотра данных

Находите необходимые данные незамедлительно на сенсорном 12-дюймовом экране. Удобный и простой интерфейс мониторов IntelliVue позволяет уделять больше внимания оказанию помощи пациентам вместо того, чтобы тратить время на освоение устройства.
Настройка яркости в зависимости от внешнего освещения

Настройка яркости в зависимости от освещения для просмотра данных практически в любых условиях

Дисплей с датчиком интенсивности окружающего освещения автоматически изменяет настройки яркости, что позволяет пользоваться им практически в любых условиях. Так, например, яркость дисплея адаптируется автоматически при увеличении естественного наружного освещения в отделении интенсивной терапии.
Возможности подключения

Возможности подключения позволяют эффективно использовать систему электронных медицинских карт

Использование IntelliVue MX450 повышает экономическую эффективность инвестиций благодаря загрузке данных в клинические информационные системы, что позволяет создавать подробные электронные медицинские карты. Это также способствует сокращению затрат и облегчает подключение прикроватных мониторов к подходящей системе электронных медицинских карт. Дополнительная система интерфейсов Philips IntelliBridge** позволяет осуществить это без дополнительных устройств и сервера консолидации данных.
Высокотехнологичные клинические решения

Высокотехнологичные клинические решения для обобщения и визуализации данных

Монитор IntelliVue MX450 обладает встроенными клиническими инструментами, благодаря которым можно обобщать и визуализировать комплекс медицинских данных и выявлять взаимосвязи между ними. Множество потоков информации объединяются на одном экране в интуитивно понятном формате.
Портативная конструкция

Портативная конструкция позволяет проводить мобильный мониторинг

В условиях различных отделений, например, при оказании неотложной помощи, послеоперационном наблюдении, седации у пациентов в сознании или в блоке интенсивной терапии новорожденных, требования к мониторам могут быть очень строгими. IntelliVue MX450 оптимизирован для сложных рабочих процессов подобного рода - он оснащен встроенной ручкой, может работать на батарее, выполнен в надежном корпусе и подходит для транспортировки по медицинскому учреждению.
  • **Требуе(ю)тся порт(ы) интерфейса IntelliBridge. Совместимость устройств можно проверить в текущем списке совместимых внешних устройств IntelliBridge EC10.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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