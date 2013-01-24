Портативная конструкция позволяет проводить мобильный мониторинг
В условиях различных отделений, например, при оказании неотложной помощи, послеоперационном наблюдении, седации у пациентов в сознании или в блоке интенсивной терапии новорожденных, требования к мониторам могут быть очень строгими. IntelliVue MX450 оптимизирован для сложных рабочих процессов подобного рода - он оснащен встроенной ручкой, может работать на батарее, выполнен в надежном корпусе и подходит для транспортировки по медицинскому учреждению.