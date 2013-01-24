IntelliVue обеспечивает достоверный мониторинг, выполнен в компактном корпусе и удобен для переноски. Аппарат оперативно предоставляет необходимую информацию, что позволяет расставить приоритеты при оказании помощи нескольким пациентам одновременно.
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**Требуе(ю)тся порт(ы) интерфейса IntelliBridge. Совместимость устройств можно проверить в текущем списке совместимых внешних устройств IntelliBridge EC10.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.