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Pinnacle³ Исключительный интеллект и невероятная эффективность

Pinnacle³ SmartEnterprise

Исключительный интеллект и невероятная эффективность

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Pinnacle³ SmartEnterprise централизует системы планирования радиотерапии Pinnacle³ и расширяет их возможности. SmartEnterprise повышает доступность, упрощает администрирование системы и позволяет работать, используя удаленный доступ.

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Технические характеристики

Серверные узлы (файл-сервер)
Серверные узлы (файл-сервер)
Модель OEM
  • Oracle* X3-2
Процессор
  • Один 4-ядерный процессор (2,4 ГГц) Intel Xeon* E5-2609
Оперативная память
  • 32 ГБ
ПО кластеризации
  • Oracle Solaris Cluster (Sun Cluster)
ОС
  • Oracle Solaris 10 — обновление 10
Турбо-режим Intel и гиперпотоковость
  • Да
Виртуальные процессоры для Pinnacle³ в многопотоковом режиме
Шинный адаптер
  • StorageTek SG-XPLIE2FC-EM8-N Двухпортовый шинный адаптер (выпускаемый под маркой Sun/Oracle Emulex LPe12002-S)
Порты шинного адаптера и поддерживаемые скорости
  • 2 порта на серверный узел 2 ГБ/с, 4 ГБ/с, 8 ГБ/с
Жесткие диски
  • 2x 300 ГБ, 10 000 об./мин, системные диски SAS (дублирование/RAID 1)
Порты Ethernet
  • 2x 10 000 Мбит/с 4x 1 000 Мбит/с 1x 10/100 Мбит/с — порт ILOM (для удаленного администрирования и поддержки)
Необходимые порты Ethernet-коммутатора (приобретается заказчиком)
  • 1 или 2 для сетевого подключения (2 при использовании рекомендованной сетевой конфигурации с резервированием); 1 для порта ILOM
Размер
  • 1 стоечная единица Высота: 4,4 см Длина: 42,6 см Ширина: 71,4 см
Установка в стойку
  • Набор боковых направляющих и крепление для кабеля в комплекте
Пиковое тепловыделение
  • 897 БТЕ/час
Пиковая мощность
  • 263 Вт
Условия эксплуатации
  • 5—31°C; 10—93%, без конденсации До 3 000 м, макс. температура воздуха снижается на 1°C на каждые 300 м при высоте более 900 м
Акустический шум
  • 7,6 Б при эксплуатации, 7,6 Б в режиме ожидания; 63,1 дБ(A) при эксплуатации, 60,5 дБ(A) в режиме ожидания; системы должны быть акустически изолированы от зон работы персонала.
Источник питания
  • Источники питания Sun 760W AC HE с двойным резервированием 100—240 В, 50 или 60 Гц; разъем питания IEC 320-C13
Потребляемый ток
  • 2,4 А при 110 В 1,2 А при 220 В
Шнуры питания
  • Компания Philips поставляет шнуры питания, соответствующие розеткам в стране поставки, или кабели-переходники для подключения к розеткам IEC 320-C14 на стоечном БРП.
Оптический дисковод
  • DVD+/-RW, интерфейс SATA (только для использования сервисной службой Philips)
Сервер приложений Pinnacle³
Сервер приложений Pinnacle³
Модель OEM
  • Oracle X3-2
Потребляемый ток
  • 4,0 А при 110 В 2,0 А при 220 В
Процессор
  • Два 8-ядерных процессора (2,9 ГГц) Intel Xeon E5-2690
Оперативная память
  • 160 ГБ
ПО кластеризации
ОС
  • Oracle Solaris 10 — обновление 10
Турбо-режим Intel и гиперпотоковость
  • Да
Виртуальные процессоры для Pinnacle³ в многопотоковом режиме
  • (2) 8-ядерных процессора 32 потока
Шинный адаптер
Порты шинного адаптера и поддерживаемые скорости
Жесткие диски
  • 2x 300 ГБ, 10 000 об./мин, системные диски SAS (дублирование/RAID 1)
Порты Ethernet
  • 4x 10 000 Мбит/с 1x 10/100 Мбит/с — порт ILOM (для удаленного администрирования и поддержки)
Необходимые порты Ethernet-коммутатора (приобретается заказчиком)
  • 1 или 2 для сетевого подключения (2 при использовании рекомендованной сетевой конфигурации с резервированием); 1 для порта ILOM
Размер
  • 1 стоечная единица Высота: 4,4 см Длина: 42,6 см Ширина: 71,4 см Масса: 18,6 кг
Установка в стойку
  • Набор боковых направляющих и крепление для кабеля в комплекте
Пиковое тепловыделение
  • 1497 БТЕ/час
Пиковая мощность
  • 439 Вт
Условия эксплуатации
  • 5—31°C; 10—93%, без конденсации До 3 000 м, макс. температура воздуха снижается на 1°C на каждые 300 м при высоте более 900 м
Акустический шум
  • 7,6 Б при эксплуатации, 7,6 Б в режиме ожидания; 63,1 дБ(A) при эксплуатации, 60,5 дБ(A) в режиме ожидания; системы должны быть акустически изолированы от зон работы персонала.
Источник питания
  • Источники питания Sun 760W AC HE с двойным резервированием 100—240 В, 50 или 60 Гц; разъем питания IEC 320-C13
Шнуры питания
  • Компания Philips поставляет шнуры питания, соответствующие розеткам в стране поставки, или кабели-переходники для подключения к розеткам IEC 320-C14 на стоечном БРП.
Оптический дисковод
  • DVD+/-RW, интерфейс SATA (только для использования сервисной службой Philips)
  • * Oracle и Java — зарегистрированные товарные знаки компании Oracle и (или) ее дочерних предприятий. Intel и Intel Xeon — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Intel. Microsoft и Windows — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Microsoft в США и (или) других странах. Symantec, Netbackup, Backup Exec и Veritas — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Symantec или ее дочерних предприятий в США и других странах. Прочие названия марок и изделий являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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