Pinnacle³ SmartEnterprise централизует системы планирования радиотерапии Pinnacle³ и расширяет их возможности. SmartEnterprise повышает доступность, упрощает администрирование системы и позволяет работать, используя удаленный доступ.
|Модель OEM
|
|Процессор
|
|Оперативная память
|
|ПО кластеризации
|
|ОС
|
|Турбо-режим Intel и гиперпотоковость
|
|Виртуальные процессоры для Pinnacle³ в многопотоковом режиме
|
|Шинный адаптер
|
|Порты шинного адаптера и поддерживаемые скорости
|
|Жесткие диски
|
|Порты Ethernet
|
|Необходимые порты Ethernet-коммутатора (приобретается заказчиком)
|
|Размер
|
|Установка в стойку
|
|Пиковое тепловыделение
|
|Пиковая мощность
|
|Условия эксплуатации
|
|Акустический шум
|
|Источник питания
|
|Потребляемый ток
|
|Шнуры питания
|
|Оптический дисковод
|
|Модель OEM
|
|Потребляемый ток
|
|Процессор
|
|Оперативная память
|
|ПО кластеризации
|
|ОС
|
|Турбо-режим Intel и гиперпотоковость
|
|Виртуальные процессоры для Pinnacle³ в многопотоковом режиме
|
|Шинный адаптер
|
|Порты шинного адаптера и поддерживаемые скорости
|
|Жесткие диски
|
|Порты Ethernet
|
|Необходимые порты Ethernet-коммутатора (приобретается заказчиком)
|
|Размер
|
|Установка в стойку
|
|Пиковое тепловыделение
|
|Пиковая мощность
|
|Условия эксплуатации
|
|Акустический шум
|
|Источник питания
|
|Шнуры питания
|
|Оптический дисковод
|