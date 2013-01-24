Pinnacle³ SmartEnterprise централизует системы планирования радиотерапии Pinnacle³ и расширяет их возможности. SmartEnterprise повышает доступность, упрощает администрирование системы и позволяет работать, используя удаленный доступ.
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Microsoft и Windows — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Microsoft в США и (или) других странах.
Symantec, Netbackup, Backup Exec и Veritas — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Symantec или ее дочерних предприятий в США и других странах.
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*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.