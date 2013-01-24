Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Pinnacle³ Централизованная обработка всегда под рукой

Pinnacle³ Professional

Централизованная обработка всегда под рукой

Найти похожие продукты

Pinnacle³ Professional — гибкая серверная система для поддержки Pinnacle³ в клиниках, где установлено от одного до трех линейных ускорителей. Она обеспечивает доступ почти из любой точки пространства и может расширяться по мере необходимости.

Свяжитесь с нами

Документация

Описание изделия (1)

Описание изделия

  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю