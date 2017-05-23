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BrightView ОФЭКТ/КТ-система

BrightView XCT

ОФЭКТ/КТ-система

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ОФЭКТ/КТ-система BrightView XCT объединяет в себе глубокое понимание того, что необходимо и врачам, и пациентам: передовые решения в технологии и обслуживании, упрощенный рабочий процесс, улучшенная клиническая эффективность и достоверность данных, а также низкие эксплуатационные расходы.

Дилеры

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Особенности
Уникальный дизайн CoPlanar, созданный специально для ОФЭКТ/КТ

Уникальный дизайн CoPlanar, созданный специально для ОФЭКТ/КТ

Одной из важных клинических особенностей системы является уникальная конструкция, разработанная специально с учетом задач ядерной медицины. Система, объединяющая все преимущества ОФЭКТ BrightView с технологией конусно-лучевой компьютерной томографии на базе одной платформы, позволяет достигать более высокой диагностической достоверности, так как в большинстве случае во время ОФЭКТ- и КТ-исследований стол не перемещается.
Высокое разрешение при низкой лучевой нагрузке

Высокое разрешение при низкой лучевой нагрузке

Комбинация уникального дизайна и технологии позволяет получать КТ изображения с субмиллиметровой толщиной среза 0.33 мм. Сбор данных КТ для объемного изображения обеспечивает высокое качество визуализации при любом угле проекции. BrightView XCT позволяет проводить высокоточные исследования при минимальной лучевой нагрузке с высоким уровнем коррекции аттенуации и возможностью подавления артефактов движения и сокращения времени сканирования.
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КТ визуализация с низкой лучевой нагрузкой

Высокое разрешение во время низкодозного КТ-исследования позволяет получать высокачественные изображения для более точной локализации поражений. Стандартная доза при коррекции аттенуации составляет меньше 1 мГр CTDIVOL. Достижение высоких значений пространственного разрешения при использовании специализированных протоколов низкодозного сканирования возможноблагодаря использованию цифрового плоскопанельного детектора рентгеновского излучения.
Гибкие протоколы с учетом движений при дыхании

Гибкие протоколы с учетом движений при дыхании

Система BrightView XCT позволяет сконцентрироваться на пациенте. Дизайн зоны, в которой находится пациент, и гибкие протоколы дыхания обеспечивают физический и эмоциональный комфорт во время исследования.
Технология автоматического определения контура тела пациента BodyGuard

Технология автоматического определения контура тела пациента BodyGuard

Технология автоматического оконтуривания BodyGuard аккуратно перемещает детекторы ближе к пациентам даже при проведении исследований младенцев или визуализации небольших участков тела.
Кардиоисследования без задержки дыхания

Кардиоисследования без задержки дыхания

С BrightView XCT сбор данных во время исследований сердца происходит сразу в полном объеме за один оборот гентри, что позволяет пациенту дышать в привычном ему ритме во время ОФЭКТ и КТ- сканирования.
Параллельная визуализация

Параллельная визуализация

Гибкие протоколы дыхания и широкая апертура гентри позволяют повысить комфорт пациента во время исследований.
Компактный дизайн системы позволяет оптимизировать затраты на подготовку помещения

Компактный дизайн системы позволяет оптимизировать затраты на подготовку помещения

ОФЭКТ/КТ можно разместить даже в помещении с очень маленькими размерами. Удивительно компактная и простая в установке BrightView XCT подходит для помещения площадью от 4.72 x 3.53 м, требует минимальной защиты и в большинстве случаев не предполагает специального укрепления пола и перекрытий.

Документация

Отзывы клиентов (1)

Отзывы клиентов

Брошюра (6)

Брошюра

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