ОФЭКТ/КТ-система BrightView XCT объединяет в себе глубокое понимание того, что необходимо и врачам, и пациентам: передовые решения в технологии и обслуживании, упрощенный рабочий процесс, улучшенная клиническая эффективность и достоверность данных, а также низкие эксплуатационные расходы.