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ОФЭКТ/КТ-система BrightView XCT объединяет в себе глубокое понимание того, что необходимо и врачам, и пациентам: передовые решения в технологии и обслуживании, упрощенный рабочий процесс, улучшенная клиническая эффективность и достоверность данных, а также низкие эксплуатационные расходы.
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Уникальный дизайн CoPlanar, созданный специально для ОФЭКТ/КТ
Высокое разрешение при низкой лучевой нагрузке
КТ визуализация с низкой лучевой нагрузкой
Гибкие протоколы с учетом движений при дыхании
Технология автоматического определения контура тела пациента BodyGuard
Кардиоисследования без задержки дыхания
Параллельная визуализация
Компактный дизайн системы позволяет оптимизировать затраты на подготовку помещения
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю