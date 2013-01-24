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С двухпроекционной ангиографической системой вам доступен весь инструментарий, необходимый с для проведения малоинвазивных процедур. Она обеспечивает превосходную визуализацию анатомических структур сердца во время исследований. Восстановленные системы проходят полный цикл заводского восстановления. Кроме того, восстановленные ангиографы Philips комплектуются всегда новыми рентгеновскими трубками.
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Плоский детектор Philips — исключительное качество изображений
Настройки Xper для рационализации процедур
Allura 3D-RA улучшает визуализацию
Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность
Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения
Allura 3D-CA для сложных процедур на извитых сосудах
Двухпроекционная система улучшает визуализацию анатомии сердца
Программное обеспечение StentBoost для улучшения визуализации стентов
Специализированные настройки для эффективной работы
Плоский детектор Philips — исключительное качество изображений
Настройки Xper для рационализации процедур
Allura 3D-RA улучшает визуализацию
Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность
Технология DoseWise для эффективного использования рентгеновского излучения
Allura 3D-CA для сложных процедур на извитых сосудах
Двухпроекционная система улучшает визуализацию анатомии сердца
Программное обеспечение StentBoost для улучшения визуализации стентов
Специализированные настройки для эффективной работы
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю