16 срезовая КТ-система Philips Diamond Select Brilliance отличается высокой эффективностью. Она отлично подойдет для стандартных КТ-исследований, КТ-ангиографии и более сложных исследований органов в динамике, например КТ-колонографии и КТ легких.
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Быстрое сканирование и воспроизведени... || Высокая производительность
Быстрое сканирование и воспроизведение для повышения производительности
Данная система поддерживает быстрое сканирование всего за 0,4 секунды* с полным оборотом гентри, временное разрешение всего 53 мс и скорость реконструкции до 20 изображений в секунду*.
Опции Brilliance Workspace || Эффективная работа
Опции Brilliance Workspace повышают эффективность
Рабочая станция Brilliance Extended Workspace позволяет использовать передовые клинические приложения на отдельном компьютере, благодаря чему персонал может работать с изображениями, не занимая томограф. Опция Brilliance Workspace Portal дает возможность эффективно работать с большими наборами данных с обычного ноутбука или домашнего компьютера, находясь практически в любом месте.
Процесс восстановления || Передовые методы восстановлени
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система Diamond Select восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки новейших совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Diamond Select должны соответствовать стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Рентгеновская трубка Philips MRC || Высокая производительность
Рентгеновская трубка Philips MRC поддерживает длительные процедуры
Запатентованная компанией Philips рентгеновская трубка MRC обладает необходимой теплоемкостью для более длительного сканирования, что открывает путь к визуализации с тонкими срезами.
Программа, отмеченная наградами || Передовые методы восстановлени
Программа, отмеченная наградами — это первоклассная эффективность
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Diamond Select и ответственный подход к каждой из них.
Технология DoseWise || Высокая производительность
Технология DoseWise для эффективного использования дозы облучения
Технология Philips DoseWise призвана помочь в достижении исключительной эффективности использования дозы облучения для того, чтобы усовершенствовать процесс лечения без ущерба для качества изображений.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.