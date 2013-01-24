Diamond Select Brilliance CT 16-срезовая конфигурация КТ-система

16 срезовая КТ-система Philips Diamond Select Brilliance отличается высокой эффективностью. Она отлично подойдет для стандартных КТ-исследований, КТ-ангиографии и более сложных исследований органов в динамике, например КТ-колонографии и КТ легких.