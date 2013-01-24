64-срезовая КТ-система Philips Diamond Select Brilliance — одна из самых передовых КТ-систем. Она расширяет привычные границы клинической практики в исследованиях сердца и легких, травматологии и исследованиях детей.
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Рентгеновская трубка MRC сокращает паузы между процедурами
Благодаря сегментированному аноду и подшипнику со спиральной канавкой рентгеновская трубка MRC отвечает повышенным требованиям к эффективности, необходимым для многосрезовой КТ и обслуживания большого количества пациентов, при этом сохраняя надежность и возможность проведения любых исследований.
Современные клинические возможности || Эффективная работа
Современные клинические возможности для оптимизации рабочего процесса
Эта система включает в себя целый ряд усовершенствований, включая низкодозовое сканирование сердца, ПО для трехмерной визуализации и расширенные функции портала.
Процесс восстановления || Передовые методы восстановлени
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система Diamond Select восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки новейших совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Diamond Select должны соответствовать стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Технология DoseWise || Исключительная производительно
Технология DoseWise для эффективного использования дозы облучения
Технология Philips DoseWise призвана помочь в достижении исключительной эффективности использования дозы облучения, чтобы улучшить обслуживание пациентов без ущерба для качества изображений.
Опции Brilliance Workspace || Эффективная работа
Опции Brilliance Workspace повышают эффективность рабочего процесса
Рабочая станция Brilliance Extended Workspace позволяет использовать передовые клинические приложения на отдельном компьютере, благодаря чему персонал сможет работать с изображениями, не занимая томограф. Опция Brilliance Workspace Portal дает возможность эффективно работать с очень большими наборами данных с обычного ноутбука или домашнего компьютера, находясь практически
в любом месте.
Программа, отмеченная наградами || Передовые методы восстановлени
Программа, отмеченная наградами — это первоклассная эффективность
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Diamond Select и ответственный подход к каждой из них.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.