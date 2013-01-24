Diamond Select Brilliance CT 64-срезовая конфигурация КТ-система

64-срезовая КТ-система Philips Diamond Select Brilliance — одна из самых передовых КТ-систем. Она расширяет привычные границы клинической практики в исследованиях сердца и легких, травматологии и исследованиях детей.