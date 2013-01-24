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Diamond Select КТ-система

Diamond Select Brilliance CT 64-срезовая конфигурация

КТ-система

64-срезовая КТ-система Philips Diamond Select Brilliance — одна из самых передовых КТ-систем. Она расширяет привычные границы клинической практики в исследованиях сердца и легких, травматологии и исследованиях детей.

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