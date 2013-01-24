Управляйте данными пациентов, записанными автоматическим внешним дефибриллятором. Загружайте, анализируйте и комментируйте данные пациента и создавайте отчеты для подведения итогов с реанимационной бригадой в HeartStart Event Review.
|Процессор
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|Дисплей
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|Пространство на диске
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|Память
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|Жесткий диск
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|Звуковая карта и динамик
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|Видеопамять
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|Программное обеспечение
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|Adobe Reader
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|Браузер
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|База данных
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|Инструмент резервного копирования и восстановления
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|Требования к карте памяти
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|Требования к инфракрасному соединению
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|Языки
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|Связь по Bluetooth
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