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HeartStart Программное обеспечение автоматического внешнего дефибриллятора

HeartStart Event Review

Программное обеспечение автоматического внешнего дефибриллятора

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Управляйте данными пациентов, записанными автоматическим внешним дефибриллятором. Загружайте, анализируйте и комментируйте данные пациента и создавайте отчеты для подведения итогов с реанимационной бригадой в HeartStart Event Review.

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Технические характеристики

Оборудование
Оборудование
Процессор
  • Минимальная скорость: 1 ГГц. Рекомендуется: Двухъядерный процессор 2 ГГц и выше.
Дисплей
  • Минимальный размер экрана: 1024 x 768. Рекомендуется: 1400 x 1050 или более
Пространство на диске
  • Минимум: 2 Гб пространства на диске Рекомендуется: 5 Гб пространства на диске
Память
  • Минимум: 1 Гб. Рекомендуется: 2 Гб и выше.
Жесткий диск
  • 300 Мб доступного пространства на диске при установке программного обеспечения и не менее 100 Мб для хранения событий.
Звуковая карта и динамик
  • Для проигрывания аудио на дефибрилляторе при поддержки данной функции.
Видеопамять
  • Минимум: 64 Мб видеопамяти. Рекомендуется: 256 Мб видеопамяти.
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Программное обеспечение
  • Microsoft Windows XP Professional SP 3, Microsoft Windows XP tablet Edition SP3, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows® Server® 2008 R2, 2008, 2003 R2 или 2003 для удаленного сервера, поддерживающего общую базу данных.
Adobe Reader
  • Рекомендуется: Adobe Reader, последняя версия. Дополнительная информация приводится на следующем сайте: http://get.adobe.com/reader
Браузер
  • Соединение с Интернет требуется для активации программного обеспечения приложения, для использования функции электронной почты и для получения обновлений программного обеспечения. Internet Explorer 7.0 или выше.
Email
  • MAPI-совместимый почтовый клиент, например, Microsoft Outlook
База данных
  • Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008 или 2005 Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008 или 2006
Инструмент резервного копирования и восстановления
  • Помогает предотвратить потерю и искажение данных.
Прочее
Прочее
Требования к карте памяти
  • Secure Digital (SD) для FR3. Compact Flash для HeartStart MRx, FR2, XL, XLT и 4000. Philips предлагает совместимый кард-ридер, код изделия M3524A.
Требования к инфракрасному соединению
  • Actisys- http://www.actisys.com. № по каталогу IR 4002US: компьютерный адаптер IrDA-USB FIR. Philips, № по каталогу ACT-IR
Языки
  • Английский, французский, немецкий, итальянский, японский, испанский
Связь по Bluetooth
  • Адаптер Bluetooth и стековая память Bluetooth, версия 2.0 или выше.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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