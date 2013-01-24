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Brilliance CT КТ

Brilliance CT Big Bore

КТ

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Компьютерный томограф Brilliance CT Big Bore предлагает клиническое решение высокого качества для онкологии и радиологии. Конструкция и работа системы приспособлена для КТ-симуляции, а ее широкая апертура допускает проведение как диагностических, так и интервенционных процедур.

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Особенности
Дека стола для пациента || Точность

Расположение пациента для точной маркировки

При сканировании система поддерживает поле обзора размером 60 см, благодаря чему повышается постоянство КТ-чисел и появляется возможность проведения обследования пациентов практически любого объема. Отклонение положения деки стола от плоскости лазерной маркировки не превышает 2 мм, что отвечает требованиям AAPM TG 66 и обеспечивает точность при позиционировании.
Апертура 85 см || Удобное расположение пациента

Удобные возможности моделирования в сложных конфигурациях

Широкая апертура томографа позволяет сократить время подготовки пациента к процедуре и облегчает его расположение.
iDose⁴ и OMAR || Визуализация

Отличное сочетание

Технология O-MAR снижает уровень артефактов от крупных ортопедических имплантатов. Технология iDose⁴ улучшает качество изображений за счет шумоподавления и высокого пространственного разрешения. В результате КТ позволяет получать изображения высокого качества с низким уровнем артефактов.
Комплект Pulmonary Toolkit || Планирование лучевой терапии

Управление движением КТ в режиме 4D

Комплект Pulmonary Toolkit для онкологических больных открывает широкие возможности, предлагая три режима сбора данных. Кроме того, он содержит методы амплитудного и фазового группирования - они помогают оценивать движение целей и органов, располагать пациента и проводить синхронизированную терапию.
Tumor LOC || Планирование лучевой терапии

Средства КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли

Приложение Tumor LOC обеспечивает локализацию изоцентра при маркировке пациента, а также быструю симуляцию, что способствует увеличению производительности и улучшает процесс планирования лучевой терапии.
Стабильность при сканировании || Планирование лучевой терапии

Стабильность при сканировании

Philips iPatient — передовая платформа, которая предлагает управление КТ-системой и позволяет подготовиться к выполнению будущих задач. С ее помощью можно сконцентрироваться на результатах, а не на процессе сканирования. Кроме того, платформа обеспечивает постоянную уверенность и поддерживать стабильность работы в режиме 24/7.
  • Дека стола для пациента || Точность
  • Апертура 85 см || Удобное расположение пациента
  • iDose⁴ и OMAR || Визуализация
  • Комплект Pulmonary Toolkit || Планирование лучевой терапии
See all features
Дека стола для пациента || Точность

Расположение пациента для точной маркировки

При сканировании система поддерживает поле обзора размером 60 см, благодаря чему повышается постоянство КТ-чисел и появляется возможность проведения обследования пациентов практически любого объема. Отклонение положения деки стола от плоскости лазерной маркировки не превышает 2 мм, что отвечает требованиям AAPM TG 66 и обеспечивает точность при позиционировании.
Апертура 85 см || Удобное расположение пациента

Удобные возможности моделирования в сложных конфигурациях

Широкая апертура томографа позволяет сократить время подготовки пациента к процедуре и облегчает его расположение.
iDose⁴ и OMAR || Визуализация

Отличное сочетание

Технология O-MAR снижает уровень артефактов от крупных ортопедических имплантатов. Технология iDose⁴ улучшает качество изображений за счет шумоподавления и высокого пространственного разрешения. В результате КТ позволяет получать изображения высокого качества с низким уровнем артефактов.
Комплект Pulmonary Toolkit || Планирование лучевой терапии

Управление движением КТ в режиме 4D

Комплект Pulmonary Toolkit для онкологических больных открывает широкие возможности, предлагая три режима сбора данных. Кроме того, он содержит методы амплитудного и фазового группирования - они помогают оценивать движение целей и органов, располагать пациента и проводить синхронизированную терапию.
Tumor LOC || Планирование лучевой терапии

Средства КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли

Приложение Tumor LOC обеспечивает локализацию изоцентра при маркировке пациента, а также быструю симуляцию, что способствует увеличению производительности и улучшает процесс планирования лучевой терапии.
Стабильность при сканировании || Планирование лучевой терапии

Стабильность при сканировании

Philips iPatient — передовая платформа, которая предлагает управление КТ-системой и позволяет подготовиться к выполнению будущих задач. С ее помощью можно сконцентрироваться на результатах, а не на процессе сканирования. Кроме того, платформа обеспечивает постоянную уверенность и поддерживать стабильность работы в режиме 24/7.
Риски, связанные с продуктом
  • * Улучшение качества изображений определяется через повышение пространственного разрешения и (или) снижение уровня шума при испытаниях на фантомах.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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