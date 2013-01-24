Компьютерный томограф Brilliance CT Big Bore предлагает клиническое решение высокого качества для онкологии и радиологии. Конструкция и работа системы приспособлена для КТ-симуляции, а ее широкая апертура допускает проведение как диагностических, так и интервенционных процедур.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
При сканировании система поддерживает поле обзора размером 60 см, благодаря чему повышается постоянство КТ-чисел и появляется возможность проведения обследования пациентов практически любого объема. Отклонение положения деки стола от плоскости лазерной маркировки не превышает 2 мм, что отвечает требованиям AAPM TG 66 и обеспечивает точность при позиционировании.
Апертура 85 см || Удобное расположение пациента
Удобные возможности моделирования в сложных конфигурациях
Широкая апертура томографа позволяет сократить время подготовки пациента к процедуре и облегчает его расположение.
iDose⁴ и OMAR || Визуализация
Отличное сочетание
Технология O-MAR снижает уровень артефактов от крупных ортопедических имплантатов. Технология iDose⁴ улучшает качество изображений за счет шумоподавления и высокого пространственного разрешения. В результате КТ позволяет получать изображения высокого качества с низким уровнем артефактов.
Комплект Pulmonary Toolkit для онкологических больных открывает широкие возможности, предлагая три режима сбора данных. Кроме того, он содержит методы амплитудного и фазового группирования - они помогают оценивать движение целей и органов, располагать пациента и проводить синхронизированную терапию.
Tumor LOC || Планирование лучевой терапии
Средства КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Приложение Tumor LOC обеспечивает локализацию изоцентра при маркировке пациента, а также быструю симуляцию, что способствует увеличению производительности и улучшает процесс планирования лучевой терапии.
Стабильность при сканировании || Планирование лучевой терапии
Стабильность при сканировании
Philips iPatient — передовая платформа, которая предлагает управление КТ-системой и позволяет подготовиться к выполнению будущих задач. С ее помощью можно сконцентрироваться на результатах, а не на процессе сканирования. Кроме того, платформа обеспечивает постоянную уверенность и поддерживать стабильность работы в режиме 24/7.
При сканировании система поддерживает поле обзора размером 60 см, благодаря чему повышается постоянство КТ-чисел и появляется возможность проведения обследования пациентов практически любого объема. Отклонение положения деки стола от плоскости лазерной маркировки не превышает 2 мм, что отвечает требованиям AAPM TG 66 и обеспечивает точность при позиционировании.
Апертура 85 см || Удобное расположение пациента
Удобные возможности моделирования в сложных конфигурациях
Широкая апертура томографа позволяет сократить время подготовки пациента к процедуре и облегчает его расположение.
iDose⁴ и OMAR || Визуализация
Отличное сочетание
Технология O-MAR снижает уровень артефактов от крупных ортопедических имплантатов. Технология iDose⁴ улучшает качество изображений за счет шумоподавления и высокого пространственного разрешения. В результате КТ позволяет получать изображения высокого качества с низким уровнем артефактов.
Комплект Pulmonary Toolkit для онкологических больных открывает широкие возможности, предлагая три режима сбора данных. Кроме того, он содержит методы амплитудного и фазового группирования - они помогают оценивать движение целей и органов, располагать пациента и проводить синхронизированную терапию.
Tumor LOC || Планирование лучевой терапии
Средства КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Приложение Tumor LOC обеспечивает локализацию изоцентра при маркировке пациента, а также быструю симуляцию, что способствует увеличению производительности и улучшает процесс планирования лучевой терапии.
Стабильность при сканировании || Планирование лучевой терапии
Стабильность при сканировании
Philips iPatient — передовая платформа, которая предлагает управление КТ-системой и позволяет подготовиться к выполнению будущих задач. С ее помощью можно сконцентрироваться на результатах, а не на процессе сканирования. Кроме того, платформа обеспечивает постоянную уверенность и поддерживать стабильность работы в режиме 24/7.
* Улучшение качества изображений определяется через повышение пространственного разрешения и (или) снижение уровня шума при испытаниях на фантомах.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.