Стабильность при сканировании

Philips iPatient — передовая платформа, которая предлагает управление КТ-системой и позволяет подготовиться к выполнению будущих задач. С ее помощью можно сконцентрироваться на результатах, а не на процессе сканирования. Кроме того, платформа обеспечивает постоянную уверенность и поддерживать стабильность работы в режиме 24/7.