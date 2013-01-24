Динамическое планирование на Pinnacle³ значительно упрощает процесс повторного планирования облучения или его адаптации. Инструменты быстрой оценки и перепланирования позволяют более эффективно оценить результаты лечения и адаптировать план, экономя время на его обновление. Опция деформируемого совмещения изображений (DIR) обеспечивает передачу исследуемых областей на новые изображения с КТ или КЛКТ для повышения точности повторного планирования, а также точную передачу дозы для оценки разницы между примененной и запланированной дозой.