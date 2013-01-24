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Pinnacle³ Не тратьте время на повторное планирование

Pinnacle³ Динамическое планирование

Не тратьте время на повторное планирование

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Динамическое планирование на Pinnacle³ значительно упрощает процесс повторного планирования облучения или его адаптации. Инструменты быстрой оценки и перепланирования позволяют более эффективно оценить результаты лечения и адаптировать план, экономя время на его обновление. Опция деформируемого совмещения изображений (DIR) обеспечивает передачу исследуемых областей на новые изображения с КТ или КЛКТ для повышения точности повторного планирования, а также точную передачу дозы для оценки разницы между примененной и запланированной дозой.

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Особенности
Автоматизация повторного планирования

Экономия времени

Автоматизация перепланирования на системе Pinnacle³ Dynamic Planning создана для упрощения рабочего процесса и повышения эффективности работы медицинского отделения. Использование функции динамического планирования позволяет сэкономить до 6 часов и рассчитана на облегчение работы клиницистов. Динамическое планирование может сэкономить до 6 часов на создание повторных планов (в случае планирования лечения головы и шеи)*.
Автокопирование планов

Автоматизация трудоемких процессов

Лечебный план копируется на новый набор КТ изображений при минимальном вовлечении медицинского физика, что устраняет необходимость создавать новый план для того же пациента.
Инструменты быстрой оценки

Оценка необходимости в повторном планировании

Удобные средства оценки позволяют параллельно сравнивать изображения и планы пациента, визуализируя изменения в его организме на основе данных первоначальных контуров. На гистограммах «доза — объем» можно увидеть, каким образом будет распределена доза облучения с учетом анатомических изменений. Необходимость в создании новых планов может быть оценена с одного взгляда.
Инструменты для построение трендов

Динамический контроль планов терапии

Система позволяет динамически отслеживать изменения плана терапии, ее объема или смещения исследуемых органов и клинических структур для консультирования пациентов или обсуждения с коллегами. Навигация по прошлым планам дает возможность наблюдать за произошедшими изменениями, а также отслеживать тренды во времени.
  • *Приблизительное время в ходе клинических испытаний — данные предоставлены больницей LewisGale (Пьюласки, шт. Вирджиния, США)
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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