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Pinnacle³ Не тратьте время на повторное планирование

Pinnacle³ Динамическое планирование

Не тратьте время на повторное планирование

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Динамическое планирование на Pinnacle³ значительно упрощает процесс повторного планирования облучения или его адаптации. Инструменты быстрой оценки и перепланирования позволяют более эффективно оценить результаты лечения и адаптировать план, экономя время на его обновление. Опция деформируемого совмещения изображений (DIR) обеспечивает передачу исследуемых областей на новые изображения с КТ или КЛКТ для повышения точности повторного планирования, а также точную передачу дозы для оценки разницы между примененной и запланированной дозой.

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Документация

Описание изделия (2)

Описание изделия

  • *Приблизительное время в ходе клинических испытаний — данные предоставлены больницей LewisGale (Пьюласки, шт. Вирджиния, США)
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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