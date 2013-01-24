Пакет Pinnacle³ Auto-Segmentation с функцией SPICE позволяет получать контуры с помощью всего нескольких щелчков мышью. SPICE – это набор алгоритмов, запатентованных Philips, которые обеспечивают высокое качество автоматически генерируемых контуров.
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Контуры могут автоматически генерироваться сразу для нескольких пациентов или органов. Эта функция требует совсем небольшого участия специалиста. Большинство задач могут выполняться в фоновом режиме, что освобождает время для выполнения других важных задач.
Вероятностное сегментирование
Высокое качество контуров
Атласы и структуры можно адаптировать к требованиям конкретных операторов. Экспертные атласы анализируются путем вероятностного сегментирования, что ведет к созданию высококачественных контуров.
Интеграция с Pinnacle³
Упрощение работы
Функция автосегментации интегрируется в любую систему планирования лучевой терапии Pinnacle³, что позволяет использовать все инструменты системы Pinnacle³ без необходимости в импорте или экспорте данных. Этот процесс можно дополнить автосегментацией на базе моделей органов.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.