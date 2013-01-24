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Pinnacle³ Скорость. Согласованность. Уверенность.

Pinnacle³ Автосегментация с функцией SPICE

Скорость. Согласованность. Уверенность.

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Пакет Pinnacle³ Auto-Segmentation с функцией SPICE позволяет получать контуры с помощью всего нескольких щелчков мышью. SPICE – это набор алгоритмов, запатентованных Philips, которые обеспечивают высокое качество автоматически генерируемых контуров.

Дилеры

Галерея

Особенности
Одновременное автопостроение контуров

Автоматизация работы

Контуры могут автоматически генерироваться сразу для нескольких пациентов или органов. Эта функция требует совсем небольшого участия специалиста. Большинство задач могут выполняться в фоновом режиме, что освобождает время для выполнения других важных задач.
Вероятностное сегментирование

Высокое качество контуров

Атласы и структуры можно адаптировать к требованиям конкретных операторов. Экспертные атласы анализируются путем вероятностного сегментирования, что ведет к созданию высококачественных контуров.
Интеграция с Pinnacle³

Упрощение работы

Функция автосегментации интегрируется в любую систему планирования лучевой терапии Pinnacle³, что позволяет использовать все инструменты системы Pinnacle³ без необходимости в импорте или экспорте данных. Этот процесс можно дополнить автосегментацией на базе моделей органов.

Документация

Описание изделия (1)

Описание изделия

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