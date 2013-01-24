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EPIQ Высокоэффективное объединение изображений и навигация

EPIQ PercuNav

Высокоэффективное объединение изображений и навигация

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Платформа EPIQ с полностью интегрированными средствами объединения текущего ультразвукового изображения с изображениями КТ, МРТ и ПЭТ позволяют повысить надежность диагностики даже в сложных для диагностирования случаях.

Дилеры

Галерея

Особенности
Быстрое и эффективное объединение изображений

Полностью интегрированные средства для объединения изображений, полученных различными методами (УЗИ/

Полностью интегрированные средства объединения текущего ультразвукового изображения с изображениями КТ, МРТ и ПЭТ позволяют повысить надежность диагностики и оптимизировать работу врачей. Объединение изображений разного типа непосредственно на ультразвуковой системе открывает новые возможности для диагностики и визуализации, позволяющие быстрее принимать решения.
Расширение роли ультразвуковой диагностики

Возможность объединения мультимодальных изображений

В соответствии с мировыми тенденциями в медицине, вынуждающими сокращать расходы и длительности процедур, технология EPIQ PercuNav позволяет врачам использовать мультимодальный подход в различных клинических сценариях. Благодаря новым модернизированным и многоразовым принадлежностям врачи могут применять функцию объединения к изображениям органов брюшной полости, простаты, молочных желез и малых органов, сокращая тем самым продолжительность исследований и зависимость от других технологий визуализации, таких как МРТ или КТ.
Расширенные средства навигации

Повышение производительности во время сложных интервенционных процедур

Благодаря новому устройству отслеживания иглы и расширенному набору коаксиальных инструментов технология EPIQ PercuNav обеспечивает совместимость с широким спектром принадлежностей для биопсии и абляции, предназначенных для проведения процедур самой разной сложности. Средства навигации иглы помогают при проведении таких сложных вмешательств, как биопсия малых и трудновизуализируемых поражений, которые располагаются вблизи жизненно важных органов и структур. Такие процедуры теперь можно выполнять быстрее и с меньшим количеством контрольных сканирований.
Технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS)

От изображений к решению

Благодаря архитектуре EPIQ 7 уникальная разработка компании Philips, технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS), превращает ультразвуковой аппарат в активную адаптирующуюся систему. Использование специализированных средств моделирования органов, формирования срезов изображений и количественного анализа позволило упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности.

Документация

Руководства по эксплуатации (1)

Руководства по эксплуатации

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