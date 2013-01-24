Возможность объединения мультимодальных изображений
В соответствии с мировыми тенденциями в медицине, вынуждающими сокращать расходы и длительности процедур, технология EPIQ PercuNav позволяет врачам использовать мультимодальный подход в различных клинических сценариях. Благодаря новым модернизированным и многоразовым принадлежностям врачи могут применять функцию объединения к изображениям органов брюшной полости, простаты, молочных желез и малых органов, сокращая тем самым продолжительность исследований и зависимость от других технологий визуализации, таких как МРТ или КТ.