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Дистанционное техобслуживание Сервисная служба

Дистанционное техобслуживание

Сервисная служба

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Надежно защищенный широкополосный канал связи Philips соединяет медицинское оборудование непосредственно со службой поддержки Philips. С помощью канала виртуальной корпоративной сети (VPN) мы можем оказывать поддержку вашей системы, не нарушая привычного порядка работы. Обслуживание, для которого ранее требовался выезд специалиста, теперь можно осуществить путем дистанционного подключения к Центру сервисной поддержки. В удаленном режиме специалисты Philips могут выявлять сбои в системе, осуществлять диагностику и устранение неполадок, а также проводить немедленное дистанционное восстановление. Работая в тесном сотрудничестве с врачами и ИТ-специалистами, специалисты Philips помогут разработать и внедрить решение для дистанционного техобслуживания, сконфигурированное специально для вашей среды (включая системы Philips и других производителей)*.

Дилеры

Галерея

Особенности
Надежная защита || Обеспечение максимальной эффек

Надежная защита для контроля расходов и улучшения работы

Наш надежно защищенный широкополосный канал связи соединяет вашу визуализационную систему непосредственно со специалистами компании Philips. С помощью канала виртуальной корпоративной сети (VPN) мы можем поддерживать системы, не нарушая привычного порядка работы. Обслуживание, для которого раннее требовался выезд специалиста, теперь можно осуществить путем дистанционного подключения к Центру сервисной поддержки. В удаленном режиме специалисты Philips могут выявлять сбои в системе, осуществлять диагностику и устранение неполадок, а также проводить немедленное дистанционное восстановление. Работая в тесном сотрудничестве с врачами и ИТ-специалистами, специалисты Philips помогут разработать и внедрить решение для дистанционного техобслуживания, сконфигурированное специально для вашей среды (включая системы Philips и других изготовителей)*.
Снижение времени простоя и повышение ... || Высокое качество обслуживания

Снижение времени простоя и повышение клинической эффективности систем благодаря надежным инструмента

Мы постоянно совершенствуем средства дистанционного техобслуживания. Многие технические работы, для которых ранее требовался выезд специалиста, теперь можно провести, оперативно установив дистанционную связь с нашими специалистами. Это помогает улучшить техническое обслуживание и сократить расходы. Наша служба удаленного доступа позволяет выполнять сервисные работы посредством дистанционного подключения, не выезжая в медицинское учреждение. Специалист может провести дистанционную диагностику, чтобы выявить сбой в системе, просмотреть системные изображения и файлы журналов, а также, с разрешения врача, взять на себя дистанционное управление системой. Если выезд специалиста все же потребуется, дистанционная техническая диагностика позволит заранее определить, какие запасные части потребуются, чтобы ускорить ремонт.
Максимальная эффективность || Обеспечение максимальной эффек

Максимальная эффективность и защита передачи данных

Наша передовая виртуальная корпоративная сеть дает возможность дистанционной профилактической поддержки* и помогает нам проводить профилактику работы систем удаленно, не нарушая привычного хода работы. Такой подход к устранению проблем ощутимо повышает эффективность работы. Служба дистанционной профилактической поддержки (для определенных систем) постоянно отслеживает ключевые параметры системы и оповещает технического специалиста нашей компании обо всех отклонениях до того, как они нарушат работу оборудования. Средства профилактического мониторинга, дистанционной диагностики и быстрого восстановления помогут повысить эффективность рабочих процессов и полезное время работы системы.
Богатый опыт || Обеспечение максимальной эффек

Богатый опыт и знания, накопленные за много лет работы

Если вам необходима помощь при клинической процедуре или быстрого решения технической проблемы, необходимо привлечение экспертов с глубокими техническими познаниями и богатым опытом. Специалисты по клиническому применению, сотрудники службы дистанционной поддержки и выездные технические специалисты Philips знают буквально все о ваших визуализационных системах. Медицинские и технические эксперты уже не одно десятилетие занимаются дистанционной диагностикой, устранением неполадок и решением проблем на подключенных системах. Они работают бок о бок, чтобы быстро решать проблемы дистанционно. Если же выезд к заказчику все же необходим, выездные специалисты получают диагностическую поддержку в реальном времени для быстрого исправления неполадок и решения проблем.
  • * Может предлагаться не для всех систем.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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