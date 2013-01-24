Надежно защищенный широкополосный канал связи Philips соединяет медицинское оборудование непосредственно со службой поддержки Philips. С помощью канала виртуальной корпоративной сети (VPN) мы можем оказывать поддержку вашей системы, не нарушая привычного порядка работы. Обслуживание, для которого ранее требовался выезд специалиста, теперь можно осуществить путем дистанционного подключения к Центру сервисной поддержки. В удаленном режиме специалисты Philips могут выявлять сбои в системе, осуществлять диагностику и устранение неполадок, а также проводить немедленное дистанционное восстановление. Работая в тесном сотрудничестве с врачами и ИТ-специалистами, специалисты Philips помогут разработать и внедрить решение для дистанционного техобслуживания, сконфигурированное специально для вашей среды (включая системы Philips и других производителей)*.