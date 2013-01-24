Автоматическая отчетность поможет использовать систему по максимуму
Получая объективные данные о производительности сканера через удаленный доступ Philips, мы можем предоставить подробный обзор использования системы. Данный процесс выполняется автоматически. Инструмент выявляет факторы, которые ограничивают использование сканера, и предоставляет данные в виде понятных отчетов, которые содержат основные сведения по использованию оборудования Philips. Эти отчеты помогут вам получить максимальную отдачу в повседневной работе, с заметным влиянием на клинический процесс и впечатления пациентов.