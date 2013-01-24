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Услуги по оптимизации использования оборудования Жизненный цикл услуг

Услуги по оптимизации использования оборудования

Жизненный цикл услуг

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Услуги по оптимизации использования оборудования Philips обеспечат полное понимание эффективности системы, определят незадействованную мощность и предложат направление действий в целях улучшения рабочего процесса и повышения качества помощи.

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Особенности
Ценная информация || Преимущество в бизнесе

Ценная информация для улучшения работы

Во все более сложных и конкурентных условиях здравоохранения услуги предоставляемые компанией Philips, помогают определить и уменьшить неэффективность работы системы. Это обеспечивает эффективность ежедневного использования оборудования.
Автоматическая отчетность || Простой процесс

Автоматическая отчетность поможет использовать систему по максимуму

Получая объективные данные о производительности сканера через удаленный доступ Philips, мы можем предоставить подробный обзор использования системы. Данный процесс выполняется автоматически. Инструмент выявляет факторы, которые ограничивают использование сканера, и предоставляет данные в виде понятных отчетов, которые содержат основные сведения по использованию оборудования Philips. Эти отчеты помогут вам получить максимальную отдачу в повседневной работе, с заметным влиянием на клинический процесс и впечатления пациентов.
Выбор услуг || Подходящий объем

Выбор услуг в зависимости от потребностей

Услуги по оптимизации оборудования Philips предлагают три программных уровня: Utilization Essentials, Utilization Advantage и Utilization Consulting. Каждый из них предоставляет вашему отделению информацию о производительности системы и обеспечивает ресурсы для эффективного использования этих данных, позволяя системе работать более эффективно.
Объективные данные || Преимущество в бизнесе

Объективные данные помогают определить недостатки и возможности

Услуги по оптимизации использования оборудования позволяют сократить среднее время обследования и сканирования, помогая совершенствовать клинические процедуры и увеличивать поток пациентов. Вы можете измерять и задавать критерии фактической производительности сканера, определять возможности для улучшения, которые можно использовать для определения дальнейшей работы отделения. Это могут быть расширение рабочих процессов, повышение пропускной способности для пациентов, сокращение списков ожидания и реализация эффективности инвестиций.
Непрерывное мониторирование || Преимущество в бизнесе

Непрерывное мониторирование для максимальной эффективности

Непрерывное мониторирование вашей системы для максимальной эффективности работы - еще один пример лучшего в своем классе обслуживания клиентов для достижения успеха.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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