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Решения для продолжительного жизненного цикла Жизненный цикл обслуживания

Решения для продолжительного жизненного цикла

Жизненный цикл обслуживания

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Решения для обеспечения продолжительного жизненного цикла Philips предоставляют легкий доступ и усовершенствование систем для оказания необходимой помощи пациентам. В течение эксплуатационного периода визуализационных систем Philips мы можем помочь улучшить производительность системы.

Дилеры

Галерея

Особенности
Решения для жизненного цикла || В ногу со временем

Решения для обеспечения продолжительного жизненного цикла помогают улучшить производительность сист

Системы визуализации Philips разработаны для обеспечения многолетней высококачественной эксплуатации и надежной работы. В течение этого периода мы предлагаем ряд услуг, которые помогут вам оставаться на высоте и повысить эффективность. Каждая услуга Lifecycle Solutions оказывается сервисным инженером Philips и доступна для всех клиентов, независимо от наличия действующего договора об оказании услуг. Не уверены в том, какая услуга вам нужна? Спросите у вашего сервисного инженера Philips или позвоните в центр обслуживания клиентов по телефону 8-800-200-0881.
Оценка качества изображений || Защитите работу

Оценка качества изображений для наибольшей производительности

Не допускайте несоответствия спецификациям систем визуализации. Некачественные изображения могут ухудшить качество медицинской помощи пациенту. Услуга оценки качества изображения предполагает комплексный мониторинг визуальных возможностей вашей систем, функциональных характеристик и производительности.
Обновления || Варианты обновления

Постоянные обновления гарантируют доступ к самым современным возможностям

Чтобы поддерживать системы на передовом технологическом и производительном уровнях, мы непрерывно обновляем программное обеспечение и разрабатываем новые клинические приложения. Программа Lifecycle Solutions позволяет вам изменять ваши системы и устанавливать дополнительные функции.
Клиническое обучение || В ногу со временем

Клиническое обучение поддерживает уровень профессиональных знаний персонала на должном уровне

Philips Lifecycle Solutions предоставляет курсы обучения для сотрудников разных уровней. Программа включает подробные лекционные занятия, охватывающие особенности клинического применения отдельных технологий визуализации Philips, обновление протоколов и параметров сканирования, а также инструкции по использованию оборудования на местах.
Аксессуары || В ногу со временем

Аксессуары в зависимости от меняющихся потребностей

У нас представлен широкий выбор необходимых предметов - от ковриков до матрасов. О качественных аксессуарах для систем Philips уточняйте у сервисного инженера Philips, прикрепленного к вашему медицинскому учреждению.
  • *Мероприятия по техническому обслуживанию медицинского оборудования, связанные с перебоями электропитания, не охватываются гарантиями для систем Philips и договорами об оказании услуг.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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