Решения для обеспечения продолжительного жизненного цикла помогают улучшить производительность сист
Системы визуализации Philips разработаны для обеспечения многолетней высококачественной эксплуатации и надежной работы. В течение этого периода мы предлагаем ряд услуг, которые помогут вам оставаться на высоте и повысить эффективность.
Каждая услуга Lifecycle Solutions оказывается сервисным инженером Philips и доступна для всех клиентов, независимо от наличия действующего договора об оказании услуг.
Не уверены в том, какая услуга вам нужна? Спросите у вашего сервисного инженера Philips или позвоните в центр обслуживания клиентов по телефону 8-800-200-0881.