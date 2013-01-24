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Система Allura Xper с технологией ClarityIQ обеспечивает высококачественную визуализацию для широкого спектра клинических процедур, помогая получать отличные изображения при значительно сниженной лучевой нагрузке для пациентов практически любого телосложения.
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Технология ClarityIQ для получения качественных и информативных изображений
Семейство Allura с технологией ClarityIQ — высококачественная визуализация при сниженной дозе излуче
Визуализация при сниженной дозе расширяет возможности лечения
Гибкая настройка параметров раскрывает весь потенциал технологии Clarity
Навигация по изображениям в режиме реального времени упрощает проведение процедуры и рабочий процесс
Сдвиг пиксела в реальном времени подавляет артефакты движения
Функция компенсации движения уменьшает нерезкость
Усовершенствованные пространственные фильтры для подавления шума
Усиление изображения значительно повышает клиническую информативность
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю