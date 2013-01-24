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Allura Xper Рентгеновская ангиографическая система с технологией снижения дозы излучения

Allura Xper с технологией ClarityIQ

Рентгеновская ангиографическая система с технологией снижения дозы излучения

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Система Allura Xper с технологией ClarityIQ обеспечивает высококачественную визуализацию для широкого спектра клинических процедур, помогая получать отличные изображения при значительно сниженной лучевой нагрузке для пациентов практически любого телосложения.

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Особенности
ClarityIQ || Продуманная оптимизация изобра

Технология ClarityIQ для получения качественных и информативных изображений

Мощная технология ClarityIQ включает в себя современные средства обработки изображений в реальном времени, произведенные научным отделом Philips и действующие на базе современных технологий параллельных вычислений. Передовые функции обработки изображений помогают лучше задействовать и другие характеристики системы, в том числе малое фокусное пятно, постоянное использование медного фильтра и меньший анодный ток трубки. Все это способствует получению качественных изображений, помогая при контроле вмешательств.
Семейство Allura с технологией Clarit... || Широкий набор клинических прил

Семейство Allura с технологией ClarityIQ — высококачественная визуализация при сниженной дозе излуче

Это поколение ангиографических систем стало очередным этапом развития высоких медицинских технологий. Семейство систем Allura с технологией ClarityIQ обеспечивает высококачественную визуализацию для широкого спектра клинических процедур при существенно сниженной лучевой нагрузке.
Визуализация при сниженной дозе || Отличное управление дозой

Визуализация при сниженной дозе расширяет возможности лечения

Интервенционные вмешательства становятся все более и более сложными, вместе с этим усложняются и задачи врачей. Одна из сложностей — растущее число пациентов с высоким индексом массы тела (BMI). Для визуализации их анатомии может потребоваться повышение уровня дозы и более длительная рентгеноскопия. Технология ClarityIQ, позволяющая управлять дозой излучения помогает справиться с этой задачей. За счет этого появляется возможность проводить терапию даже для тучных пациентов и пациентов с повышенным риском.
Гибкая настройка параметров || Продуманная оптимизация изобра

Гибкая настройка параметров раскрывает весь потенциал технологии Clarity

Чтобы полностью использовать весь потенциал технологии ClarityIQ, мы провели тонкую настройку более 500 системных параметров (трубка, детектор, обработка изображений и пр.) для каждой области применения. Это способствует отличной визуализации коронарных сосудов и движения сердечной стенки, равно как и визуализации кишечника и дыхательного движения. В электрофизиологии это означает отличную визуализацию областей интереса и абляционных устройств. Используя автоматический сдвиг пиксела при ЦСА и рентгеноскопии с картированием, можно получать улучшенные изображения сосудов головного мозга.
Навигация в реальном времени || Широкий набор клинических прил

Навигация по изображениям в режиме реального времени упрощает проведение процедуры и рабочий процесс

Навигация по изображениям в режиме реального времени упрощает проведение процедуры и поддерживает эффективный рабочий процесс. Функции автоматического сдвига пикселя, подавления шума и усиления изображения используются при online навигации в интервенционной нейрорадиологии. Усиление изображений для катетеров и абляционных устройств значительно повышают качество электрофизиологических процедур. Пространственное шумоподавление применяется при внутрисосудистых вмешательствах для определения контуров даже в областях с движением кишечника. В то время как в интервенционной кардиологии наиболее важным является компенсация движения.
Сдвиг пиксела в реальном времени || Продуманная оптимизация изобра

Сдвиг пиксела в реальном времени подавляет артефакты движения

Совмещая изображения друг с другом перед субтракцией, функция сдвига пикселя в режиме реального времени помогает подавлять артефакты движения.
Компенсация движения || Продуманная оптимизация изобра

Функция компенсации движения уменьшает нерезкость

Технология ClarityIQ теперь позволяет применять компенсацию движения к алгоритмам временной фильтрации, чтобы уменьшить нерезкость изображений подвижных анатомических структур.
Усовершенствованные пространственные ... || Продуманная оптимизация изобра

Усовершенствованные пространственные фильтры для подавления шума

В технологии ClarityIQ применяется усовершенствованная пространственная фильтрация для выделения структур и уменьшения проявлений фонового шума в изображении. Высокоскоростная архитектура с параллельными вычислениями улучшает возможности фильтрации в режиме реального времени.
Усиление изображения || Продуманная оптимизация изобра

Усиление изображения значительно повышает клиническую информативность

Эта составляющая технологии ClarityIQ улучшает представление изображений с учетом клинической задачи и предпочтений пользователя. Улучшаются такие показатели, как контрастность, яркость и усиление контуров, а также многое другое.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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