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Семейство КТ Ingenuity КТ

Семейство КТ Ingenuity

КТ

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Семейство компьютерных томографов Philips Ingenuity предлагает высокое качество изображения, уменьшение лучевой нагрузки, средства для совместной работы и интеграции, высокую рентабельность, качественную заботу о пациенте и модернизацию по мере развития медицинского учреждения.

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Особенности
Платформа iPatient || KBA1

Стабильность при сканировании

Philips iPatient — передовая платформа, помогающая контролировать КТ-систему и учитывать будущие задачи. С ее помощью можно сосредоточиться на результатах, а не на процессе сканирования. Кроме того, она предлагает круглосуточную стабильность работы и уверенность в функционировании систем.
Модернизация семейства КТ Ingenuity || KBA1

Семейство компьютерных томографов, которому доверяют

Семейство компьютерных томографов Philips Ingenuity предлагает высокое качество изображений, уменьшение лучевой нагрузки, средства для совместной работы и интеграции, высокую рентабельность, качественную заботу о пациенте и модернизацию по мере развития медицинского учреждения.
Низкая лучевая нагрузка и улучшение к... || KBA1

Низкая лучевая нагрузка и улучшение качества изображения

Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. Технология IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
Быстрое начало интерпретации за счет ... || KBA1

Быстрое начало интерпретации за счет предобработки в системе IntelliSpace Portal

Единое решение для визуализации данных на базе инновационной технологии предлагает средства для быстрого и эффективного доступа, просмотра, анализа, диагностики и представления изображений. Оно может применяться для различных дисциплин и типов визуализации на всей территории медицинского учреждения.
  • Платформа iPatient || KBA1
  • Модернизация семейства КТ Ingenuity || KBA1
  • Низкая лучевая нагрузка и улучшение к... || KBA1
  • Быстрое начало интерпретации за счет ... || KBA1
See all features
Платформа iPatient || KBA1

Стабильность при сканировании

Philips iPatient — передовая платформа, помогающая контролировать КТ-систему и учитывать будущие задачи. С ее помощью можно сосредоточиться на результатах, а не на процессе сканирования. Кроме того, она предлагает круглосуточную стабильность работы и уверенность в функционировании систем.
Модернизация семейства КТ Ingenuity || KBA1

Семейство компьютерных томографов, которому доверяют

Семейство компьютерных томографов Philips Ingenuity предлагает высокое качество изображений, уменьшение лучевой нагрузки, средства для совместной работы и интеграции, высокую рентабельность, качественную заботу о пациенте и модернизацию по мере развития медицинского учреждения.
Низкая лучевая нагрузка и улучшение к... || KBA1

Низкая лучевая нагрузка и улучшение качества изображения

Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. Технология IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
Быстрое начало интерпретации за счет ... || KBA1

Быстрое начало интерпретации за счет предобработки в системе IntelliSpace Portal

Единое решение для визуализации данных на базе инновационной технологии предлагает средства для быстрого и эффективного доступа, просмотра, анализа, диагностики и представления изображений. Оно может применяться для различных дисциплин и типов визуализации на всей территории медицинского учреждения.
Риски, связанные с продуктом
  • * В клинической практике применение технологии IMR может снизить лучевую нагрузку на пациента при КТ, однако результат зависит от клинической задачи, телосложения пациента, анатомической области и методов работы. Чтобы установить необходимую дозу для получения изображений диагностического качества при определенной клинической задаче, необходимо проконсультироваться с рентгенологом и дозиметристом. Низкоконтрастное разрешение и уровень шума оценивались с помощью референтного протокола для исследований тела путем сравнения алгоритмов IMR и FBP; измерения проводились с использованием срезов толщиной 0,8 мм; для тестирования использовался фантом MITA для контроля качества КТ-изображений (CCT183, The Phantom Laboratory), а результаты оценивались наблюдателями.

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