В томографах Philips флагманского семейства iCT применяется уникальное сочетание передовых аппаратных решений, которые позволяют проводить сканирование на современном уровне, открывая путь к расширению спектра процедур для диагностики и лечения сердца и сосудов.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Низкая лучевая нагрузка и улучшение качества изображений
Технология Philips IMR позволяет одновременно уменьшить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. Технология IMR дает уверенность благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
Быстрое выполнение высокотехнологичны... || KBA1
Быстрое выполнение высокотехнологичных процедур каждый день
Philips iPatient — передовая платформа, помогающая контролировать КТ-систему, и учитывать задачи, которые возникнут в будущем. С ее помощью можно сосредоточиться на планировании результатов, а не на процессе сканирования. Кроме того, система предлагает круглосуточную стабильность работы и уверенность в качестве функционирования.
Ориентированы на будущее || KBA1
Ориентированы на будущее
Мы осознаем важность работы над повышением качества и эффективности в повседневных делах и считаем, что каждое медицинское подразделение по-своему уникально. Именно поэтому томографы iCT оснащены высококлассной программой, которую можно адаптировать под нужды конкретной клиники.
Уменьшение уровня шума и низкая лучев... || KBA1
Уменьшение уровня шума и низкая лучевая нагрузка
В детекторе NanoPanel Elite применяется технология прямой интеграции для уменьшения шума в изображениях при снижении энергопотребления и лучевой нагрузки. Его компактность и возможности интеграции помогают получать сигнал высокой точности без помех, что ведет к улучшению качества изображения. Кроме того, детектор позволяет масштабировать охват по оси Z до 8 см.
Быстрое начало интерпретации || KBA1
Быстрое начало интерпретации
Единое решение для визуализации данных на базе инновационной технологии предлагает средства для быстрого и эффективного доступа, просмотра, анализа, диагностики и представления изображений. Оно может применяться для различных дисциплин и типов визуализации на всей территории медицинского учреждения.
Низкая лучевая нагрузка и улучшение качества изображений
Технология Philips IMR позволяет одновременно уменьшить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. Технология IMR дает уверенность благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
Быстрое выполнение высокотехнологичны... || KBA1
Быстрое выполнение высокотехнологичных процедур каждый день
Philips iPatient — передовая платформа, помогающая контролировать КТ-систему, и учитывать задачи, которые возникнут в будущем. С ее помощью можно сосредоточиться на планировании результатов, а не на процессе сканирования. Кроме того, система предлагает круглосуточную стабильность работы и уверенность в качестве функционирования.
Ориентированы на будущее || KBA1
Ориентированы на будущее
Мы осознаем важность работы над повышением качества и эффективности в повседневных делах и считаем, что каждое медицинское подразделение по-своему уникально. Именно поэтому томографы iCT оснащены высококлассной программой, которую можно адаптировать под нужды конкретной клиники.
Уменьшение уровня шума и низкая лучев... || KBA1
Уменьшение уровня шума и низкая лучевая нагрузка
В детекторе NanoPanel Elite применяется технология прямой интеграции для уменьшения шума в изображениях при снижении энергопотребления и лучевой нагрузки. Его компактность и возможности интеграции помогают получать сигнал высокой точности без помех, что ведет к улучшению качества изображения. Кроме того, детектор позволяет масштабировать охват по оси Z до 8 см.
Быстрое начало интерпретации || KBA1
Быстрое начало интерпретации
Единое решение для визуализации данных на базе инновационной технологии предлагает средства для быстрого и эффективного доступа, просмотра, анализа, диагностики и представления изображений. Оно может применяться для различных дисциплин и типов визуализации на всей территории медицинского учреждения.
Риски, связанные с продуктом
* В клинической практике применение технологии IMR может снизить лучевую нагрузку на пациента при КТ, однако результат зависит от клинической задачи, телосложения пациента, анатомической области и методов работы. Чтобы установить необходимую дозу для получения изображений диагностического качества при определенной клинической задаче, необходимо проконсультироваться с рентгенологом и дозиметристом. Низкоконтрастное разрешение и уровень шума оценивались с помощью референтного протокола для исследований тела путем сравнения алгоритмов IMR и FBP; измерения проводились с использованием срезов толщиной 0,8 мм; для тестирования использовался фантом MITA для контроля качества КТ-изображений (CCT183, The Phantom Laboratory), а результаты оценивались наблюдателями.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.