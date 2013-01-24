Быстрое выполнение высокотехнологичных процедур каждый день

Philips iPatient — передовая платформа, помогающая контролировать КТ-систему, и учитывать задачи, которые возникнут в будущем. С ее помощью можно сосредоточиться на планировании результатов, а не на процессе сканирования. Кроме того, система предлагает круглосуточную стабильность работы и уверенность в качестве функционирования.