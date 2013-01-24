Решение IntelliSpace Cardiovascular предназначено для оптимизации рабочего процесса и повышения эффективности работы в процессе оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
|ЦПУ, число клиентов <lt/> 5
|
|ЦПУ, число клиентов <gt/> 5
|
|вЦПУ
|
|ОЗУ
|
|Хранение, разделение ОС
|
|Хранение, разделение данных
|
|Сеть, 1 Гбит/с
|
|Резервные источники питания
|
|ЦПУ, число клиентов <gt/>25
|
|вЦПУ
|
|ОЗУ
|
|Хранение, разделение ОС
|
|Хранение, репозиторий
|
|Тип хранения
|
|Пропускная способность устройства хранения (одновр.)
|
|Сеть, 1 Гбит/с
|
|Сеть, несколько каналов связи — 1 Гбит/с
|
|Резервные источники питания
|
|ЦПУ, число клиентов <lt/> 5
|
|ЦПУ, число клиентов <gt/> 5
|
|ЦПУ, число клиентов <gt/> 25
|
|вЦПУ
|
|ОЗУ
|
|Хранение, разделение ОС
|
|Хранение, разделение данных
|
|Хранение, репозиторий
|
|Тип хранения
|
|Пропускная способность устройства хранения (одновр.)
|
|Пропускная способность устройства хранения (одновр.)
|
|Пропускная способность устройства хранения (одновр.)
|
|Хранение, внешнее резервное устройство
|
|Архив, резервная система NAS
|
|Архив, DICOM-архив
|
|Архив, архивирование в SAN
|
|Сеть, 1 Гбит/с
|
|Сеть, несколько каналов связи — 1 Гбит/с
|
|Резервные источники питания
|
|Операционная система
|
|ПО базы данных
|
|ЦПУ, число клиентов <lt/> 5
|
|вЦПУ
|
|ОЗУ
|
|Хранение, разделение ОС
|
|Хранение, разделение данных
|
|Индивидуальный размер
|
|Тип хранения
|
|Пропускная способность устройства хранения (одновр.)
|
|Архив, резервная система NAS
|
|Архив, DICOM-архив
|
|Архив, архивирование в SAN
|
|Сеть, 1 Гбит/с
|
|Резервные источники питания
|
|ЦПУ
|
|ОЗУ
|
|Графические элементы (размер и разрешение)
|
|Сеть
|
|Операционная система
|
|Веб-браузер клиента
|
|Сервер ISCV
|
|Клиенты ISCV
|
|ЦПУ
|
|ОЗУ
|
|Графические элементы (размер и разрешение)
|
|Графическое разрешение для EP
|
|Видеокарта
|
|Хранение
|
|Сеть
|
|Дисплеи для диагностики
|
|Операционная система
|
|Веб-браузер клиента
|