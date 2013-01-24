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IntelliSpace Cardiovascular Система управления изображениями и данными

IntelliSpace Cardiovascular

Система управления изображениями и данными

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Решение IntelliSpace Cardiovascular предназначено для оптимизации рабочего процесса и повышения эффективности работы в процессе оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Технические характеристики

Advanced Analytics Server
Advanced Analytics Server
ЦПУ, число клиентов <lt/> 5
  • Минимум: один процессор Xeon E5-2620 или более усовершенствованные версии
ЦПУ, число клиентов <gt/> 5
  • Два процессора Xeon E5-2620 или более усовершенствованные версии
вЦПУ
  • Минимум: 4
ОЗУ
  • 16 Гб (минимум)
Хранение, разделение ОС
  • 64 Гб, в аппаратном массиве RAID 1
Хранение, разделение данных
  • Минимум: 100 Гб, в аппаратном массиве RAID 1
Сеть, 1 Гбит/с
  • Минимум
Резервные источники питания
  • Рекомендуется
WEBserver
WEBserver
ЦПУ, число клиентов <gt/>25
  • Два процессора Xeon E5-2620 или более усовершенствованные версии
вЦПУ
  • Минимум: 4, 8 для 10 и более клиентов
ОЗУ
  • 16 Гб (минимум), 32 Гб (рекомендуется)
Хранение, разделение ОС
  • 64 Гб, в аппаратном массиве RAID 1
Хранение, репозиторий
  • Необходимо соответствие серверу IntelliSpace Cardiovascular¹
Тип хранения
  • Необходимо соответствие серверу IntelliSpace Cardiovascular
Пропускная способность устройства хранения (одновр.)
  • Для подключения одного клиента: 100 операций ввода-вывода в секунду
Сеть, 1 Гбит/с
  • Минимум
Сеть, несколько каналов связи — 1 Гбит/с
  • Рекомендуется
Резервные источники питания
  • Рекомендуется
Application Server
Application Server
ЦПУ, число клиентов <lt/> 5
  • Минимум: один процессор Xeon E5-2620 или более усовершенствованные версии
ЦПУ, число клиентов <gt/> 5
  • Два процессора Xeon E5-2620 или более усовершенствованные версии
ЦПУ, число клиентов <gt/> 25
  • Два процессора Xeon E5-2620 или более усовершенствованные версии, а также выделенный веб-сервер
вЦПУ
  • Минимум: 4
ОЗУ
  • 16 Гб (минимум), 32 Гб (рекомендуется)
Хранение, разделение ОС
  • 64 Гб, в аппаратном массиве RAID 1
Хранение, разделение данных
  • Минимум: 100 Гб, в аппаратном массиве RAID 1
Хранение, репозиторий
  • 1 Тб (минимум), 2 Тб (рекомендуется)
Тип хранения
  • Аппаратный комплект RAID 5 + функция «горячего» резервирования
Пропускная способность устройства хранения (одновр.)
  • Для подключения одного клиента: 250 операций ввода-вывода в секунду
Пропускная способность устройства хранения (одновр.)
  • Для подключения одного устройства: 100 операций ввода-вывода в секунду
Пропускная способность устройства хранения (одновр.)
  • Прочее: 100 операций ввода-вывода в секунду для одного подключения
Хранение, внешнее резервное устройство
  • Обязательно
Архив, резервная система NAS
  • Рекомендуется
Архив, DICOM-архив
  • Поддерживается
Архив, архивирование в SAN
  • Рекомендуется
Сеть, 1 Гбит/с
  • Минимум: <5 одновременных клиентов
Сеть, несколько каналов связи — 1 Гбит/с
  • Рекомендуется: >5 одновременных клиентов
Резервные источники питания
  • Рекомендуется
Операционная система
  • Windows Server 2008R2 SP1 (x64) (версии Standard и Enterprise)
ПО базы данных
  • SQL Server 2008R2 SP3 (x64)
Test Server²
Test Server²
ЦПУ, число клиентов <lt/> 5
  • Минимум: один процессор Xeon E5-2620 или более усовершенствованные версии
вЦПУ
  • Минимум: 2, рекомендуется: 4
ОЗУ
  • 8 Гб (минимум), 16 Гб (рекомендуется)
Хранение, разделение ОС
  • 64 Гб, в аппаратном массиве RAID 1
Хранение, разделение данных
  • Минимум: 100 Гб, в аппаратном массиве RAID 1
Индивидуальный размер
  • Минимум: 10 Гб, можно увеличивать по мере использования
Тип хранения
  • Не применимо (резервная система не требуется)
Пропускная способность устройства хранения (одновр.)
  • Не применимо (не используется при эксплуатационных испытаниях)
Архив, резервная система NAS
  • Опционально
Архив, DICOM-архив
  • Опционально
Архив, архивирование в SAN
  • Опционально
Сеть, 1 Гбит/с
  • Минимум
Резервные источники питания
  • Не применимо (резервная система не требуется)
Client Hardware – Zero-footprint environment only
Client Hardware – Zero-footprint environment only
ЦПУ
  • Минимум: двухъядерный процессор, 1,2 ГГц или более поздние версии
ОЗУ
  • 1 Гб свободной памяти
Графические элементы (размер и разрешение)
  • 10 дюймов, минимальное разрешение: 1024 x 768
Сеть
  • Минимум: 54 Мб/с, беспроводное соединение
Операционная система
  • Windows 7 SP1 (x86 или x64) (версии Ultimate, Enterprise и Professional)
Веб-браузер клиента
  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 37 (минимум), Google Chrome 46 (рекомендуется), Apple Safari 7.0 (MacOS X)
Client Hardware – Thick client
Client Hardware – Thick client
Сервер ISCV
  • Microsoft .Net Framework 4.5.2
Клиенты ISCV
  • Версия (минимум): Microsoft .Net Framework 4.0 (также поддерживается версия 4.5.2)
Client Hardware – Thick client
Client Hardware – Thick client
ЦПУ
  • Минимум: двухъядерный процессор Intel Core 2 Duo; 1,86 ГГц, рекомендуется Xeon E5-1620 (3 ГГц, кэш-память 8 Мб, 4 ядра)
ОЗУ
  • 4 Гб (минимум), 8 Гб (рекомендуется)
Графические элементы (размер и разрешение)
  • Минимум: 1280 x 1024
Графическое разрешение для EP
  • По вертикали: 1200 пикселов
Видеокарта
  • nVidia Quadro (k)2000(d), nVidia Quadro K2200, nVidia Q600 для одного монитора
Хранение
  • 64 Гб свободного пространства жесткого диска для установки и хранения изображений
Сеть
  • Минимум: 100 Мбит, рекомендуется: 1 Гбит
Дисплеи для диагностики
  • Обязательное требование, рекомендуется 2 цветных монитора 2 MP Barco
Операционная система
  • Windows 7 SP1 (x86 или x64) (версии Ultimate, Enterprise и Professional)
Веб-браузер клиента
  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 37 (минимум), Google Chrome 46 (рекомендуется), Apple Safari 7.0 (MacOS X)
  • ¹Webserver может иметь назначенный репозиторий, но данное условие не является обязательным. В репозитории веб-сервера хранятся конвертированные файлы исследований (в формате PNG/JPG), которые передаются на клиенты. В случае отсутствия репозитория изменение форматов необходимо выполнять в процессе работы, что увеличит нагрузку на веб-сервер.
  • ²Для испытаний можно объединить только системы IntelliSpace Cardiovascular и Webserver. Для опции Advanced Analytics требуется отдельный сервер.

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