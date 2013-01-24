Решение IntelliSpace Cardiovascular предназначено для оптимизации рабочего процесса и повышения эффективности работы в процессе оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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¹Webserver может иметь назначенный репозиторий, но данное условие не является обязательным. В репозитории веб-сервера хранятся конвертированные файлы исследований (в формате PNG/JPG), которые передаются на клиенты. В случае отсутствия репозитория изменение форматов необходимо выполнять в процессе работы, что увеличит нагрузку на веб-сервер.
²Для испытаний можно объединить только системы IntelliSpace Cardiovascular и Webserver. Для опции Advanced Analytics требуется отдельный сервер.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.