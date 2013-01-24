RightFit Protection* - договор о предоставлении программного обеспечения сроком на пять лет
RightFit Protection для систем Philips IntelliVue - это договор о предоставлении программного обеспечения, охватывающий применение и техническую поддержку систем IntelliVue, а также доступные обновления и установку систем, который заключается на несколько лет.
Поддержка современного уровня медицинских систем с использованием последнего прикладного программного обеспечения предоставляет значительные преимущества повышения клинической производительности и роста ценности инвестиций. Договор о сопровождении ПО Philips RightFit предоставляет доступ к последним инновациям Philips, чтобы клиника могла оставаться на лидирующих позициях в сфере обслуживания пациентов.