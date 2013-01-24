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Для мониторирования пациента Договоры об оказании услуг

Для мониторирования пациента

Договоры об оказании услуг

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Договоры об оказании услуг Philips RightFit для ухода и мониторирования разработаны для того, чтобы предложить пациентам широкий спектр возможностей. На сегодняшний день доступен выбор из шести различных конфигураций в соответствии со стратегическим прогнозом специалистов и приоритетами в обслуживании.

Дилеры

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Особенности
RightFit Protection* || Защита производительности

RightFit Protection* - договор о предоставлении программного обеспечения сроком на пять лет

RightFit Protection для систем Philips IntelliVue - это договор о предоставлении программного обеспечения, охватывающий применение и техническую поддержку систем IntelliVue, а также доступные обновления и установку систем, который заключается на несколько лет. Поддержка современного уровня медицинских систем с использованием последнего прикладного программного обеспечения предоставляет значительные преимущества повышения клинической производительности и роста ценности инвестиций. Договор о сопровождении ПО Philips RightFit предоставляет доступ к последним инновациям Philips, чтобы клиника могла оставаться на лидирующих позициях в сфере обслуживания пациентов.
RightFit Value || Защита производительности

RightFit Value - удобная поддержка в рамках бюджета

Договор об оказании услуг Philips RightFit Value для мониторов IntelliVue, центральных станций, устройств для телеметрии и мониторинга Invivo предоставляет ускоренную техническую поддержку на месте, что особенно важно в современных условиях. Все варианты RightFit Value ориентированы на высокое качество обслуживания и передовой технический опыт. Вы получаете круглосуточную техническую и клиническую поддержку по телефону, а также прямой доступ к техническому специалисту.
RightFit Value Alliance || Защита производительности

RightFit Value Alliance - надежная поддержка для ваших инженеров

Используйте эффективно навыки собственных инженеров, специализирующихся на биомедицинском оборудовании при наличии договора об оказании услуг Philips RightFit Alliance. Это соглашение о сотрудничестве предусматривает предоставление запасных частей Philips и консультации для ваших собственных ресурсов. План RightFit Alliance улучшает опыт использования оборудования за счет телефонной поддержки по техническим и клиническим вопросам, приоритетным поставкам оригинальных запчастей и поддержке на месте (опционально). Вам обеспечена регулярная прямой доступ к техническому специалисту.
RightFit Support || Защита производительности

RightFit Support - необходимая поддержка для сотрудников медицинского учреждения

Договор об оказании услуг Philips RightFit Support помогает отделению биомедицины обслуживать оборудование для мониторинга, обеспечивая поддержку Philips по телефону и онлайн, предоставляя с выгодные скидки на запчасти. RightFit Support включает скидки на заказ запчастей, приоритетную доставку и телефонную поддержку по техническим и клиническим вопросам. Вам обеспечена регулярный прямой доступ к техническому специалисту.
RightFit Support Bench || Защита производительности

RightFit Support Bench - быстрые и надежные услуги по ремонту

Для того чтобы оперативно получить сертифицированные услуги по ремонту оборудования Philips для мониторирования, воспользуйтесь договором об оказании услуг Philips RightFit Support Bench. Поддерживайте ваше оборудование в рабочем состоянии, используя специальный план ремонтных работ отвечающий любым потребностям. Он обеспечивает высокий уровень предоставляемых услуг и оптимальное время ответа, а также возврат устройства для ремонта. Таким образом, специалисты получают отличный технический опыт и регулярную телефонную поддержку по техническим и клиническим вопросам.
  • *Доступно для IntelliVue Information Center, IntelliVue Database Servers, IntelliVue Patient Link, IntelliVue Client и Application Server.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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