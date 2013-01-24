Договоры об оказании услуг Philips RightFit для ухода и мониторирования разработаны для того, чтобы предложить пациентам широкий спектр возможностей. На сегодняшний день доступен выбор из шести различных конфигураций в соответствии со стратегическим прогнозом специалистов и приоритетами в обслуживании.