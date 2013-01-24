Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Свяжитесь с нами

Галерея

Особенности
Пожалуй, лучшая программа роадмепинга... || KBA1

Пожалуй, лучшая программа роадмепинга у Philips

Программа Philips RoadmapPro обеспечивает превосходный баланс качества изображения и рентгеновской дозы, позволяющий визуализировать сосуды и вводимые устройства. Данный метод отличается надежностью и высоким качеством визуализации, позволяющим использовать его для любых анатомических областей и любых интервенционных процедур. Функция Automatic Motion Compensation (AMC) автоматически подавляет артефакты движения, которые могут маскировать важную информацию.
Настройки Smart Settings для оптимиза... || KBA1

Настройки Smart Settings для оптимизации рабочего процесса

В программе реализованы готовые шаблоны настроек Smart Settings для анатомических областей (головной мозг, брюшная полость, периферические сосуды) и различных процедур (эмболизация клеем, установка спирали, навигация). При эмболизации клеем используется новый метод одиночной маски, который позволяет устранить этап получения карты сосудов, получить более высокое качество изображения клея при его укладке и снизить лучевую нагрузку. При эмболизации с помощью спирали используется метод двойной субтракции с функцией Reset Device, который позволяет лучше визуализировать установку спирали.

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю