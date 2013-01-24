Настройки Smart Settings для оптимизации рабочего процесса
В программе реализованы готовые шаблоны настроек Smart Settings для анатомических областей (головной мозг, брюшная полость, периферические сосуды) и различных процедур (эмболизация клеем, установка спирали, навигация). При эмболизации клеем используется новый метод одиночной маски, который позволяет устранить этап получения карты сосудов, получить более высокое качество изображения клея при его укладке и снизить лучевую нагрузку. При эмболизации с помощью спирали используется метод двойной субтракции с функцией Reset Device, который позволяет лучше визуализировать установку спирали.