Ключевые слова для поиска
Отправить запрос
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Широкая область применения
Полная интеграция с хирургическим столом
Поддержка при планировании и проведении TAVI
Свобода, которая вам необходима
Интеграция с УЗ системой
Контроль над дозой излучения
Надежное вложение средств
Операционная, спроектированная под ваши потребности
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю