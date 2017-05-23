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Особенности
Широкая область применения || KBA1

Широкая область применения

Гибридная операционная, оснащенная системой Allura Xper ORT, позволяет осуществлять широкий спектр сосудистых процедур, охватывающих все тело пациента. Благодаря наличию С-дуги потолочного крепления хирург сможет проводить исследования с глубокими проекциями (90°/90°, 120°/185°), которые необходимы для диагностики и лечения сердца. Когда С-дуга не используется, врач может отодвинуть ее в сторону, освободив пространство для выполнения других процедур в операционной.
Полная интеграция с хирургическим сто... || KBA1

Полная интеграция с хирургическим столом

Один из лучших в отрасли операционный стол Maquet Magnus имеет полную интеграцию с ангиографической системой и поставляется с любым количеством хирургических аксессуаров. Возможна комплектация с карбоновой столешницей для проведения малоинвазивных интервенционных процедур и секционной столешницей для сложных хирургических вмешательств.
Поддержка при планировании и проведен... || KBA1

Поддержка при планировании и проведении TAVI

Программа HeartNavigator упрощает планирование процедуры транскатетерной имплантации аортального клапана (TAVI), выбор имплантата, угла проекции и подготовку к операции. Во время вмешательства HeartNavigator предоставляет навигацию в режиме реального времени для позиционирования искусственного клапана, что значительно снижает риск неточной установки имплантата.
Свобода, которая вам необходима || KBA1

Свобода, которая вам необходима

Опция FlexMove позволяет перемещать потолочный штатив ангиографа в почти безграничном диапазоне - благодаря FlexMove ангиографическую систему можно перемещать не только вдоль продольной оси стола, но и в поперечном направлении. Эта опция также позволит беспрепятственно интегрировать систему ламинарных потоков с размером 3,2 х 3,2 м.
Интеграция с УЗ системой || KBA1

Интеграция с УЗ системой

Гибридная система Philips позволяет интегрировать и управлять с одного пульта управления ангиографической установки портативной УЗ системой экспертного класса Philips CX50 с отображением результата сканирования на едином 58-дюймовом дисплее Flex VisionXL одновременно с рентгеноскопическим изображением. Возможна также интеграция с системой внутрисосудистого ультразвука Volcano.
Контроль над дозой излучения || KBA1

Контроль над дозой излучения

Благодаря технологии Clarity IQ, Вы сможете больше не беспокоиться о дозе излучения, полученной во время операции. Система Allura, оснащенная технологией Clarity IQ, позволит Вам проводить исследования и интервенции с дозой излучения, сниженной в среднем на 75% при сохранении качества изображения.
[Надежное вложение средств || KBA1

Надежное вложение средств

Гибридная операционная Philips – это надежное вложение средств, обеспечивающее максимальную отдачу от операционной за счет возможности проводить любые операции в одном и том же месте – от малоинвазивных процедур до открытых полостных вмешательств.
Операционная, спроектированная под ва... || KBA1

Операционная, спроектированная под ваши потребности

Специальное программное обеспечение для проектирования позволит создать гибридную операционную, спроектированную под индивидуальные потребности и клинические задачи, включая дополнительное оборудование.

Документация

Брошюра (2)

Брошюра

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