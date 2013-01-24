Решение IntelliSpace Cardiology Enterprise Viewer 1.1V6 предоставляет удобный доступ к многокадровым цифровым видеофайлам в формате DICOM из любой точки медицинского учреждения. Использование тонкого клиента упрощает внедрение.
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Диагностика в любой точке медицинского учреждения повышает эффективность рабочего процесса
Решение Philips IntelliSpace Cardiology Enterprise Viewer упрощает просмотр референтных изображений и отчетов для лечащих врачей, направляющих кардиологов, терапевтов и других сотрудников. Оно способствует повышению эффективности рабочего процесса и предоставляет доступ к данным в любом месте и в любое время.
Улучшенный просмотр
Улучшенный просмотр для клинического рабочего процесса
Программа просмотра выдает различную информацию, включая синхронизированные двухпроекционные последовательности катетеризации и эхокардиографические исследования под нагрузкой, с помощью специальных кардиологических протоколов, например, для параллельного просмотра и обозрения четырех изображений. Ее можно использовать для клинических консультаций и других видов совместной деятельности медработников.
Защищенный доступ
Защищенный доступ к различным клиническим исследованиям
Просто войдите через защищенное сетевое соединение и подключитесь к системе IntelliSpace PACS Enterprise 4.4 для просмотра результатов исследований сердца и сосудов различных типов: интервенционная рентгенология, ультразвуковые исследования, радионуклидная диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, компьютерная рентгенография и рентгеноскопия.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.