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IntelliSpace PACS Единое решение для диагностики

IntelliSpace PACS Кардиология

Единое решение для диагностики

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Решение IntelliSpace Cardiology Enterprise Viewer 1.1V6 предоставляет удобный доступ к многокадровым цифровым видеофайлам в формате DICOM из любой точки медицинского учреждения. Использование тонкого клиента упрощает внедрение.

Дилеры

Галерея

Особенности
Диагностика в любой точке медицинского учреждения

Диагностика в любой точке медицинского учреждения повышает эффективность рабочего процесса

Решение Philips IntelliSpace Cardiology Enterprise Viewer упрощает просмотр референтных изображений и отчетов для лечащих врачей, направляющих кардиологов, терапевтов и других сотрудников. Оно способствует повышению эффективности рабочего процесса и предоставляет доступ к данным в любом месте и в любое время.
Улучшенный просмотр

Улучшенный просмотр для клинического рабочего процесса

Программа просмотра выдает различную информацию, включая синхронизированные двухпроекционные последовательности катетеризации и эхокардиографические исследования под нагрузкой, с помощью специальных кардиологических протоколов, например, для параллельного просмотра и обозрения четырех изображений. Ее можно использовать для клинических консультаций и других видов совместной деятельности медработников.
Защищенный доступ

Защищенный доступ к различным клиническим исследованиям

Просто войдите через защищенное сетевое соединение и подключитесь к системе IntelliSpace PACS Enterprise 4.4 для просмотра результатов исследований сердца и сосудов различных типов: интервенционная рентгенология, ультразвуковые исследования, радионуклидная диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, компьютерная рентгенография и рентгеноскопия.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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