Рабочее место Xper Information Management Workspace расширяет возможности применения программных решений для расшифровки, планирования, инвентаризации и анализа данных. Оно открывает доступ к важной и полезной информации и изображениям.
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Доступ к данным пациента || Персонализированный опыт
Удобный доступ к данным пациента позволяет подстроиться под налаженный рабочий процесс
Удобный доступ к данным пациента поможет сотрудникам всех уровней —врачам, заведующим катетерных лабораторий, системным администраторам — сконцентрироваться на своих прямых обязанностях. Удобная навигация предлагает каждому конкретному пользователю сжатое и персонализированное представление данных. Это открывает доступ к нужной актуальной информации в нужное время.
Мощные средства || Эффективный рабочий процесс
Мощные средства для улучшения организации рабочего процесса
Рабочее место Xper Workspace открывает богатые возможности в сочетании с программными решениями для подготовки отчетов, планирования, управления складскими запасами и анализа данных из системы Xper Information Management. Эти мощные средства призваны помочь в повышении точности диагностики и эффективности рабочих процессов.
Модель параллельных лицензий || Эффективный рабочий процесс
Модель параллельных лицензий для быстрого доступа
Наша простая модель параллельных лицензий позволит получить быстрый доступ ко всем лицензированным модулям системы Xper Information Management.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.