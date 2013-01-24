В компании Philips понимают, что контроль складских запасов — важная составляющая рабочего процесса и обеспечения рентабельности. Модуль Xper Information Management Inventory предлагает понятные и удобные средства для их контроля.
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Модуль Xper Inventory полностью интегрирован с программами построения диаграмм, выписки счетов и создания отчетов, что избавляет от необходимости повторного ввода данных.
Автоматический контроль складских ра... || Высокоэффективные инструменты
Актуальность данных складских запасов благодаря автоматическому индикатору
Показатели складских запасов автоматически обновляются при документировании их использования с помощью решения Xper Flex Cardio и Xper Flex Cardio Bedside Solution, обеспечивая актуальную информацию о состоянии склада.
Импорт и экспорт данных || Эффективность рабочих процессо
Импорт и экспорт данных одним щелчком мыши
Модуль Xper Inventory позволяет импортировать имеющиеся данные о складских запасах через таблицы Microsoft Excel* и экспортировать их в таблицы одним щелчком мыши.
Эффективный контроль реестра || Высокоэффективные инструменты
Эффективный контроль реестра
Средства модуля Xper Inventory призваны обеспечить быстрый, удобный и точный контроль складских запасов. Для этого можно создавать шаблоны для объединения процедур и оборудования, использовать подсчет циклов для повышения точности, отслеживать сроки годности и выбирать заменяющие изделия. Следите за получением и местонахождением изделий, с любого рабочего места. Перемещайте изделия в пространстве и без труда создавайте и просматривайте бланки заказа.
Быстрое создание отчетов || Эффективность рабочих процессо
Быстрое создание отчетов способствует качественной работе со складом
Модуль позволяет быстро загружать встроенные отчеты о складских запасах для просмотра данных о местоположении изделий, а также об образцах в недостаточном количестве и с истекающим сроком годности — это поможет в соблюдении необходимых требований к качеству.
Хранение кодов || Высокоэффективные инструменты
Хранение кодов для получения полной информации
Модуль позволяет хранить контрольные коды, штрих-коды, артикулы, сведения о цене, изготовителях и поставщиках, серийные номера, номера партий и пр.
Интеграция с внешними информационными... || Эффективность рабочих процессо
Интеграция с внешними информационными системами позволяет оптимизировать передачу данных
Модуль Xper Inventory способен подключаться к совместимым системам управления складом, выпущенным другими производителями, чтобы учитывать практически все расходные материалы и медикаменты.
Контроль позиций || Высокоэффективные инструменты
Контроль позиций для лучшего контроля запасов
Для контроля складских запасов можно помечать различные позиции как ожидаемые, активные, проходящие оценку, имплантируемые и критически важные.
Электронные медицинские карты || Эффективность рабочих процессо
Электронные медицинские карты повышают эффективность рабочих процессов
Теперь нужную информацию не придется подолгу искать. Хранение данных в единой электронной медицинской карте повышает эффективность рабочего процесса.
*Microsoft и Excel — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Microsoft в США и (или) других странах.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.