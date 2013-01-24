Q-CPR™ Инструмент для измерения и обеспечения обратной связи
Q-CPR™ Инструмент для измерения и обеспечения обратной связи
Датчик качества СЛР (сердечно-легочной реанимации)
Инструмент разработан для улучшения проведения СЛР. Выполнен в виде интегрированной функции в HeartStart MRx и HeartStart FR3 и позволяет контролировать процесс, основываясь на руководствах AHA по СЛР и отзывах пользователей Q-CPR.
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Q-CPR легко настраивается и прост в использовании. Он дополняет навыки специализированных или основных реанимационных мероприятий теми данными, которые можно использовать для улучшения клинической техники СЛР. С Q-CPR выполняет компрессии с достаточной силой, глубиной и частотой.
Данные, которые вы можете использовать для достижения высокого качества СЛР
При использовании вместе с клиническим программным обеспечением Philips HeartStart Event Review Pro, Q-CPR является эффективным инструментом для обзора информации, обучения и непрерывного улучшения. Event Review Pro получает и сохраняет все данные по проведенным реанимационным мероприятиям.
Создан для высоких нагрузок
Оптимизировано по руководствам AHA по СЛР 2010 г.
Мониторы / дефибрилляторы Philips HeartStart MRx и автоматические внешние дефибрилляторы HeartStart FR3 с Q-CPR основываются на руководствах AHA/ERC 2010 г., и мы придерживаемся рекомендаций лидеров в реаниматологии и неотложной кардиологии, признанных на международном уровне.
Подробные голосовые подсказки
Подробные голосовые подсказки
Q-CPR предлагает возможность управления протоколом и системой голосовых подсказок на экране дефибриллятора. Вы можете включить или отключить их в зависимости от протокола и условий, в которых выполняется СЛР.
Уникальная функция предоставления под... || Получайте рекомендации по СЛР
Уникальная функция предоставления подсказок
Q-CPR предоставляет подсказки по компрессионным сжатиям и искусственному дыханию при СЛР для снижения вероятности гипервентиляции при проведении реанимационных мероприятий.
Отчетный бланк Q-CPR || Получайте рекомендации по СЛР
Отчетный бланк Q-CPR
При использовании вместе с клиническим программным обеспечением Philips HeartStart Event Review Pro, Q-CPR -эффективный инструмент для обзора информации, обучения и непрерывного улучшения. Event Review Pro получает и сохраняет все данные по проведенным реанимационным мероприятиям.
1 Ко П.К., Чен В.Д., Лин Ч.Х. и соавт. Оценка качества сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе путем обзора записей автоматических дефибрилляторов и выживаемости при случаях остановки сердца, зафиксированных вне лечебного учреждения. Журнал «Реанимация» 2005 г., 64:163-169.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.