Q-CPR™ Инструмент для измерения и обеспечения обратной связи
Q-CPR™ Инструмент для измерения и обеспечения обратной связи
Датчик качества СЛР (сердечно-легочной реанимации)
Инструмент разработан для улучшения проведения СЛР. Выполнен в виде интегрированной функции в HeartStart MRx и HeartStart FR3 и позволяет контролировать процесс, основываясь на руководствах AHA по СЛР и отзывах пользователей Q-CPR.
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1 Ко П.К., Чен В.Д., Лин Ч.Х. и соавт. Оценка качества сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе путем обзора записей автоматических дефибрилляторов и выживаемости при случаях остановки сердца, зафиксированных вне лечебного учреждения. Журнал «Реанимация» 2005 г., 64:163-169.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.