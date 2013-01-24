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Ортодонтична міні-пустушка Пустушка для новонароджених

Ортодонтична міні-пустушка

Пустушка для новонароджених

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Cтворена спеціально для найменших дітлахів, ця компактна та зручна пустушка ідеально підходить для новонароджених. Її пластиково-силіконова конструкція, невагомий зручний нагубник та безпечне кільце-тримач роблять цю модель чудовим вибором для щойно народжених немовлят та малюків до 2 місяців.<br><br>Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням

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Галерея

Особенности
Розроблено для найменших
Розроблено для найменших

Розроблено для найменших

Як виключно зручне рішення для адаптації новонародженого малюка, ця міні-пустушка має ідеальну ортодонтичну форму, безпечну для правильного розвитку язика та ясен немовлят, а невеликий нагубник не торкається носа. Для задоволення природного смоктального рефлексу її можна застосовувати з перших днів життя та до 2 місяців.
Маленька, невагома та практична
Маленька, невагома та практична

Маленька, невагома та практична

Ви можете рекомендувати батькам цю модель в якості першої пустушки для новонародженого малюка, оскільки вона є найменшою в лінійці пустушок Philips Avent. Невагомий нагубник зі спеціальними отворами забезпечує циркуляцію повітря та не буде заважати малюкові. Зручне кільце-тримач дозволяє швидко витягнути пустушку. Завдяки простій міцній конструкції та стійкого до деформації матеріалу її можна мити в посудомийній машині та стерилізувати.
Безпечний матеріал
Безпечний матеріал

Безпечний матеріал

Соски для пустушок зроблені з надійного високоякісного медичного силікона, не містять шкідливих домішок, абсолютно безпечні. Контроль якості здійснюється безпосередньо на виробництві, щоб гарантувати, що весь процес відповідає вимогам якості. Силікон – набагато більш стійкий матеріал, ніж латекс, більш придатний для миття в гарячій воді, не деформується в посудомийній машині та стерилізаторі.
Ортодонтична соска
Ортодонтична соска

Ортодонтична соска

Пласка симетрична соска краплеподібної форми гарантує відсутність будь-якої небажаної реакції або дискомфорту у дитини, навіть якщо пустушка перевертається в роті. Вона не має запаху та смаку, отже, найбільш вірогідно, буде гарно сприйнята малюком.

Технические характеристики

Mini Orthodontic Soother Specifications
Mini Orthodontic Soother Specifications
Country of origin
  • England
What is included
  • Silicone Pacifier: 2 pcs
  • Snap-on hygienic cap: 2 pcs
Features
  • Can be sterilized
  • BPA-Free
  • Helps to comfort your baby
  • Hygienic cap
Development stages
  • Stages: 0-2 months

Документация

Технические характеристики (1)

Технические характеристики

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