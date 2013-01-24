Cтворена спеціально для найменших дітлахів, ця компактна та зручна пустушка ідеально підходить для новонароджених. Її пластиково-силіконова конструкція, невагомий зручний нагубник та безпечне кільце-тримач роблять цю модель чудовим вибором для щойно народжених немовлят та малюків до 2 місяців.<br><br>Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням