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Защитные накладки на сосок Ультра тонкие силиконовые накладки на сосок

Защитные накладки на сосок

Ультра тонкие силиконовые накладки на сосок

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Изготовлены из тонкого мягкого силикона, без вкуса и запаха. Защищают потрескавшиеся или воспалённые соски во время кормления грудью.

Дилеры

Галерея

Особенности
Защита потрескавшихся сосков.
Защита потрескавшихся сосков.

Защита потрескавшихся сосков.

Мягкие ультра-тонкие защитные накладки на сосок изготовлены из медицинского силикона высшего качества без вкуса и запаха. Они помогут кормящим матерям сохранить грудное вскармливание, защищая потрескавшиеся и воспаленные соски.
Оптимальная форма накладок
Оптимальная форма накладок

Оптимальная форма накладок

Благодаря особой форме накладок малыш во время кормления будет по-прежнему ощущать тепло и запах материнской груди, а своим сосанием, как обычно, будет стимулировать выработку молока.
Удобные и универсальные
Удобные и универсальные

Удобные и универсальные

Три отверстия в накладках обеспечивают оптимальный поток, а стандартный и маленький размеры помогают подобрать накладки, которые подойдут и маме и малышу. Не содержат бисфенола-А.

Документация

Технические характеристики (1)

Технические характеристики

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