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Мягкие ультра-тонкие защитные накладки на сосок изготовлены из медицинского силикона высшего качества без вкуса и запаха. Они помогут кормящим матерям сохранить грудное вскармливание, защищая потрескавшиеся и воспаленные соски.
Оптимальная форма накладок
Оптимальная форма накладок
Благодаря особой форме накладок малыш во время кормления будет по-прежнему ощущать тепло и запах материнской груди, а своим сосанием, как обычно, будет стимулировать выработку молока.
Удобные и универсальные
Удобные и универсальные
Три отверстия в накладках обеспечивают оптимальный поток, а стандартный и маленький размеры помогают подобрать накладки, которые подойдут и маме и малышу. Не содержат бисфенола-А.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.