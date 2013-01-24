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Пустушка «Ведмежатко» Пустушка із цільною конструкцією

Пустушка «Ведмежатко»

Пустушка із цільною конструкцією

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Ця модель пустушки виготовлена силікона в оригінальному дизайні у формі мордочки ведмежати яскравого кольору має цільну конструкцію. М’який гнучкий нагубник не заважає та не травмує ніжну шкіру малюка. Призначена для новонароджених та немовлят до 3 місяців. Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням

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Особенности
Невагома цільна конструкція || Infant soothing

Невагома цільна конструкція

Пустушки серії «Ведмежатко» від Philips Avent протягом року застосовувалися в лікарнях (пологових будинках), і тепер вони рекомендовані для застосування вдома. Батьки немовлят від народження до 3 місяців вважають цю цільну силіконову конструкцію невагомою та зручною. Простий, але стійкий до деформації дизайн у вигляді мордочки ведмежати не втрачає своєї форми в процесі користування.
Гнучкий зручний нагубник та легке очи... || Infant soothing

Гнучкий зручний нагубник та легке очищення

М’який гнучкий нагубник ідеально відповідає контурам обличчя малюка. Маленькі отвори на нагубнику створюють додаткову вентиляцію, запобігаючи подразненню ніжної шкіри. Пустушку «Вежмежатко» можна стерилізувати та мити в посудомийній машині. Завдяки прозорому силікону на ній гарно видні забруднення, і тому легко зрозуміти, коли її необхідно мити.
Безпечний очищений медичний силікон || Infant soothing

Безпечний очищений медичний силікон

Пустушки цієї моделі виготовляються з міцного, високоякісного силікона медичного ступеню очищення, не містять у своєму складі шкідливих домішок (ВPA, DEHP та природного каучуку). Контроль якості проводиться безпосередньо на виробництві, щоб гарантувати чисті умови процесу виготовлення продукції. Силікон набагато міцніший та стійкіший до гарячої води матеріал, ніж латекс, а також більш придатний до стерилізації та миття в посудомийній машині.
Ортодонтична соска || Infant soothing

Ортодонтична соска

Ортодонтична соска не має смаку та запаху, тому малюкам не заважають сторонні присмаки і частіше за все вони її гарно сприймають. Пустушка також проходить тестування на міцність та прокусування.

Технические характеристики

Soothie Bear Specifications
Soothie Bear Specifications
Country of origin
  • USA
What is included
  • Silicone Pacifier: 2 pcs
Features
  • Can be sterilized
  • BPA-Free
  • Helps to comfort your baby
  • Medical grade silicone
  • One-piece construction
Development stages
  • Stages: 0 - 3 months

Документация

Технические характеристики (1)

Технические характеристики

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