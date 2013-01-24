Ця модель пустушки виготовлена силікона в оригінальному дизайні у формі мордочки ведмежати яскравого кольору має цільну конструкцію. М’який гнучкий нагубник не заважає та не травмує ніжну шкіру малюка. Призначена для новонароджених та немовлят до 3 місяців. Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням