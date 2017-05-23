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2 фазы работы молокоотсоса Philips Avent Ultra Comfort
2 фазы работы молокоотсоса Philips Avent Ultra Comfort
В самом начале молокоотсос работает в режиме стимуляции выделения молока, имитируя частые поверхностные сосательные движения малыша. Далее мама может выбрать один из трёх режимов силы сцеживания, который будет для неё наиболее комфортным.
Физиологичное сцеживание
Физиологичное сцеживание
Молокоотсос Philips Avent воссоздает двойной механизм сосания ребенка, заложенный природой: 1. Движение ручкой с разной частотой и амплитудой позволяет имитировать две фазы сосания. 2. Особая насадка имитирует перистальтические движения языка малыша. Благодаря этому молока сцеживается столько, сколько нужно малышу*.
Любимая марка российских мам и выбор педиатров №1
Любимая марка российских мам и выбор педиатров №1
Высокие требования, которые мы предъявляем к своей продукции и ее эффективности, позволяют нам из года в год получать признание мам и медицинских специалистов: Philips Avent является брендом №1, который выбирают российские мамы и которому доверяют педиатры.
¹ За даними онлайн-опитування, здійсненого компанією TNS від 22 грудня 2012 р., щодо сприйняття продукту споживачами, що було проведено серед 22 000 користувачів брендів та продукції догляду за дитиною.
2Незалежне опитування 73 жінок на дому, проведене у Великій Британії, у серпні 2011
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.