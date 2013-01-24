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Підігрівач пляшечок серії Premium Підігрівач пляшечок

Підігрівач пляшечок серії Premium

Підігрівач пляшечок

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Цей преміальний підігрівач пляшечок в процесі підігріву здійснює постійну циркуляцію грудного молока, забезпечуючи таким чином рівномірний та дбайливий підігрів і гарантуючи відсутність надмірно гарячих ділянок. Функція автоматичного контролю температури показує ступінь нагріву та вимикає пристрій, запобігаючи перегріву. Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням

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Особенности
Дбайливий та рівномірний підігрів || Bottlefeeding

Дбайливий та рівномірний підігрів

Для збереження усіх корисних властивостей грудного молока важливо, щоб підігрів відбувався безпечним та контрольованим методом. Підігрівач серії Premium від Philips Avent використовує технологію водяної бані, а не пари. Під час нагріву молоко постійно перемішується, що допомагає уникнути непрогрітих або надмірно гарячих ділянок, забезпечуючи дбайливий та рівномірний підігрів.
Автоматичний контроль безпечної темпе... || Bottlefeeding

Автоматичний контроль безпечної температури

Інтегрований сенсор постійно відслідковує та контролює температуру нагріву молока, запобігаючи перегріву. Тобто, температура молока досягає необхідної позначки, а потім підтримується на цьому рівні, залишаючись оптимальною для дитини. Автоматична функція підтримки температури працює протягом 20 хвилин, після чого пристрій вимикається.
Простий у використанні || Bottlefeeding

Простий у використанні

Потрібно лише поставити пляшечку з молоком (дитячим харчуванням) у підігрівач, заповнити ємність водою до рівня молока, обрати потрібне налаштування та включити пристрій. Коли світловий індикатор буде горіти безперервно, це означатиме, що температура молока досягла встановленого градусу. Підігрівач також має зручну функцію розморожування для дбайливого розморожування грудного молока.

Технические характеристики

Specifications
Specifications
Milk and food warming
  • SCF355 - Yes
  • SCF356 - Yes
  • SCF256 - Yes
Compatible with all Philips Avent bottles and containers**
  • SCF355 - Yes
  • SCF356 - Yes
  • SCF256 - Yes
Speed of warming
  • SCF355 - about 3 min (5oz in a 9oz bottle at room temperature)
  • SCF356 - about 10 min (3oz at room temperature)
  • SCF256 - about 2.5 min (6oz at room temperature)
Different end temperatures based on your need
  • SCF355- Yes
  • SCF356 - Yes
  • SCF256 - No
Defrost function
  • SCF355 - Yes
  • SCF356 - Yes
  • SCF256 - No
Always safe milk temperatures
  • SCF355 - No
  • SCF356 - Yes
  • SCF256 - No
Keep warm function
  • SCF355 - No
  • SCF356 - Yes
  • SCF256 - No
Automatic shut-off
  • SCF355 - No
  • SCF356 - Yes
  • SCF256 - No
Progress indicator visual alert when food is ready
  • SCF355 - No
  • SCF356 - Yes
  • SCF256- No

Документация

Технические характеристики (1)

Технические характеристики

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