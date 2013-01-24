Цей преміальний підігрівач пляшечок в процесі підігріву здійснює постійну циркуляцію грудного молока, забезпечуючи таким чином рівномірний та дбайливий підігрів і гарантуючи відсутність надмірно гарячих ділянок. Функція автоматичного контролю температури показує ступінь нагріву та вимикає пристрій, запобігаючи перегріву. Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням
|Milk and food warming
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|Compatible with all Philips Avent bottles and containers**
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|Speed of warming
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|Different end temperatures based on your need
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|Defrost function
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|Always safe milk temperatures
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|Keep warm function
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|Automatic shut-off
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|Progress indicator visual alert when food is ready
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