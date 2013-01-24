Цей преміальний підігрівач пляшечок в процесі підігріву здійснює постійну циркуляцію грудного молока, забезпечуючи таким чином рівномірний та дбайливий підігрів і гарантуючи відсутність надмірно гарячих ділянок. Функція автоматичного контролю температури показує ступінь нагріву та вимикає пристрій, запобігаючи перегріву. Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням