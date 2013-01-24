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Пляшечки для годування серії Classic+ Пляшечки для годування немовлят з антиколіковою системою

Пляшечки для годування серії Classic+

Пляшечки для годування немовлят з антиколіковою системою

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Особлива конструкція пляшечки серії Classic+, ефективність якої підтверджена клінічно, допомагає зменшити у малюка коліки та дискомфорт.1 Зручна соска, яку легко захопити малюку, та ергономічна форма пляшечки забезпечують мамі та немовляті комфорт та зручність під час годування. Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням.

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Особенности
Унікальна антиколікова система
Унікальна антиколікова система

Унікальна антиколікова система

Ще з 1984 року ми співпрацюємо з провідними науковцями та професіоналами у сфері медицини з метою удосконалення антиколікової системи у пляшечках для годування. Клінічні дослідження показали, що під час годування унікальний клапан у сосці пляшечки Classic+ відкривається, пропускаючи повітря у пляшечку, а не в животик малюка.
Більше комфорту – приємніше годування
Більше комфорту – приємніше годування

Більше комфорту – приємніше годування

Інноваційний інтегрований клапан у сосці дозволяє немовляті легко захопити соску та відповідає ритму смоктання малюка. Молоко витікає у такому темпі, з яким дитина їсть, мінімізуючи ризик переїдання, зригування та утворення газів. Крім того, пляшечка має систему проти протікання, що робить процес годування приємним та безтурботним.
Клінічно доведене зменшення занепокоєння та дискомфорту
Клінічно доведене зменшення занепокоєння та дискомфорту

Клінічно доведене зменшення занепокоєння та дискомфорту

Було проведено вибіркове клінічне дослідження, метою якого було з'ясувати, чи впливає дизайн пляшки для годування дітей на їх поведінку. Фахівці встановили, що при використанні пляшечки Philips Avent серії Classic+ діти поводяться значно спокійніше - приблизно на 28 хвилин на день довше, ніж при використанні пляшечки компанії-конкурента (46 хв проти 74 хв, р = 0,05). Ці висновки особливо помітні у нічні години³ ⁴.
Ергономічна форма
Ергономічна форма

Ергономічна форма

Пляшечки для годування немовлят Philips Avent серії Classic+ мають спеціальну ергономічну форму для максимального комфорту під час годування: її зручно тримати під будь-яким кутом та у будь-якому положенні. Зручно навіть для маленьких ручок малюків.
Лінійка продукції Classic+
Лінійка продукції Classic+

Лінійка продукції Classic+

Продукція серії Classic+ представлена у різних розмірах та об’ємах, що відповідають потребам кожного етапу розвитку немовлят: • Пластикові пляшки представлені у 3 розмірах - 120 мл, 260 мл та 330 мл • Скляні пляшки представлені у 2 розмірах - 120 мл та 240 мл • Екстрам’які соски забезпечують різну швидкість потоку рідини – мають від 1 до 4 отворів, та одинарний проріз або проріз у формі Y Усі пляшечки сумісні з молоковідсмоктувачами Philips Avent.
Бренд, якому довіряють

Бренд, якому довіряють

Доведено, що форма та конструкція пляшечки для годування має вплив на поведінку немовлят. Антиколькова система, інтегрована у соску, має клінічно підтверджену ефективність проти кольок1, занепокоєння2 та зменшення проявів дискомфорту1. Ці пляшечки користуються довірою професіоналів та батьків вже понад 30 років, і сьогодні їм також віддають перевагу серед багатьох інших. Процес годування з пляшечками Classic+ стає легким та приносить задоволення як мамі, так і малюку.
Вплив дизайну пляшечок для годування на коліки

Вплив дизайну пляшечок для годування на коліки

Під час порівняльного дослідження невакуумованих пляшечок Philips Avent серії Classic+ та традиційних вакуумованих пляшечок фахівці встановили, що “Через 2 тижні застосування пляшечок ANV (Classic+) кількість та тривалість кольок зменшилися та наблизилися до показників, що характерні для грудного вигодовування⁵.”

Технические характеристики

Classic+ Feeding Bottle Specifications
Classic+ Feeding Bottle Specifications
Bottle
  • Material: BPA free*
Design
  • Bottle design: Ergonomic shape, Wide neck
Development stages
  • Stages: 0-12 months
Ease of use
  • Bottle use: Easy to clean, Easy to hold
  • Ease of use: Dishwasher & microwave safe, 5 parts
Functions
  • Latch on: Easy latch on, Promotes nipple acceptance
  • Nipple: Two piece anti-colic system, Flexes to feeding rhythm
Material
  • Bottle: BPA free*, Polypropylene
  • Nipple: BPA free*, Soft silicone
What is included
  • Baby Bottle: 3 pcs
Compatibility
  • Compatible with: Breast Pump, VIA cups and Classic Teats

Документация

Технические характеристики (1)

Технические характеристики

  • ¹ Клінічне дослідження показало, що у віці 2 тижнів у малюків, яких годували з пляшечок Philips Avent, кількість кольок значно зменшилась порівняно з малюками, яких годували з пляшечки іншої популярної марки.
  • ² Діти, яких годували з пляшечок Philips Avent Airflex, вели себе на 60% спокійніше порівняно з малюками, яких годували з пляшечки з антиколіковою системою головної компанії-конкурента.
  • ³ Lucas et al. 105th Ross Conf. Pediatric Res. 1997. У віці 2 тижнів малюки, яких годували з пляшечок Philips Avent, виявляли тренд до зменшення кольок порівняно з малюками, яких годували з традиційної пляшечки.
  • ⁴ Fewtrell et al. BMC Research Notes 2012, 5:150 Клінічне дослідження показало, що у віці 2 тижнів малюки, яких годували з пляшечок Philips Avent, були значно спокійнішими порівняно з малюками, яких годували з пляшечки іншої популярної марки.
  • ⁵ ”Кольки, Крик, Занепокоєння та Годування,” З висновків практичного клінічного дослідження, PHI8008-CTF_Bottle_Colic_trial_LR.pdfFewtrell et al. 2012…

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