Особлива конструкція пляшечки серії Classic+, ефективність якої підтверджена клінічно, допомагає зменшити у малюка коліки та дискомфорт.1 Зручна соска, яку легко захопити малюку, та ергономічна форма пляшечки забезпечують мамі та немовляті комфорт та зручність під час годування. Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням.
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