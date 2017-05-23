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Пляшечки для годування серії Natural Пляшка для годування немовлят

Пляшечки для годування серії Natural

Пляшка для годування немовлят

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Соска пляшечки серії Natural відтворює форму жіночого соска і тому сприяє легкому та правильному прикладанню, дозволяючи мамі легко поєднувати годування грудьми із годуванням з пляшечки. Спеціальні «пелюстки» всередині соски додають їй м’якості, гнучкості та податливості, запобігаючи при цьому деформації та злипанню стінок соски.<br><br>Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням

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Особенности
Природний підхід до годування з пляшечки
Природний підхід до годування з пляшечки

Природний підхід до годування з пляшечки

Пляшечки для годування немовлят серії Natural були розроблені у максимально можливій відповідності до природних смоктальних рухів немовлят під час годування. Дизайн соски створений на основі даних ультразвукового дослідження процесу годування немовлят. Маленький діаметр отвору в сосці забезпечує краще контрольований потік, а м’яка текстура наближена до текстури жіночих грудей.
Природний захват
Природний захват

Природний захват

Спеціально розроблена соска у формі жіночих грудей забезпечує маляті легкий захват та прикладання, допомагаючи годуючим мамам легко практикувати поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки. Природна форма соски забезпечує для малюка інтуїтивно зрозумілий процес годування, настільки наближений до природного грудного годування, наскільки це можливо.
Ексклюзивні пелюстки для додаткового комфорту
Ексклюзивні пелюстки для додаткового комфорту

Ексклюзивні пелюстки для додаткового комфорту

Інноваційна соска всередині має екстрам’які пелюстки, які надають їй додаткової гнучкості та пружності, запобігаючи при цьому злипанню стінок соски та блокуванню потоку молока під час активного смоктання.
Інноваційний дизайн клапану кришки
Інноваційний дизайн клапану кришки

Інноваційний дизайн клапану кришки

Інноваційний подвійний клапан кришки зменшує кольки та дискомфорт. Мікроскопічна стулка забезпечує вентиляцію, пропускаючи повітря всередину пляшечки та виводячи його назовні. Це дозволяє уникнути скопичення вакууму під час годування, яке призводить до зупинок під час смоктання, відригування та кольок.
Зручно використовувати, зручно мити
Зручно використовувати, зручно мити

Зручно використовувати, зручно мити

Пляшечка серії Natural має лише декілька деталей, що дозволяє її швидко зібрати та розібрати. Чітке помітне маркування дозволяє точно виміряти кількість та визначити, скільки молока випила дитина. Для додаткового комфорту пляшечка має унікальну форму, завдяки чому її зручно тримати у будь-якому положенні. А широке горлечко забезпечує легке наповнення, миття та стерилізування.
Лінійка продукції серії Natural
Лінійка продукції серії Natural

Лінійка продукції серії Natural

Пляшечки для годування та соски серії Natural представлені у різних розмірах та об’ємах, що відповідають потребам кожного етапу розвитку немовлят:
• Пластикові пляшки представлені у 4 розмірах – від 60 мл до 330 мл
• Скляні пляшки представлені у 2 розмірах - 120 мл та 240 мл
• Соски забезпечують різну швидкість потоку рідини – мають від 1 до 4 отворів, та одинарний проріз або проріз у формі Y
Усі пляшечки сумісні з молоковідсмоктувачами Philips Avent.
Враження споживачів у цифрах…
Враження споживачів у цифрах…

Враження споживачів у цифрах…

• 9 з 10 немовлят легко1 приймають соску серії Natural
• 8 з 10 матерів відмітили, що їхні малюки із задоволенням п’ють з соски серії Natural*
• 9 з 10 мам підтвердили, що пляшечку зручно тримати1
• Пляшки серії Natural отримали набагато більше балів за такі параметри як простота очистки, форма соски, протікання та загальне враження від користування**

Документация

Технические характеристики (1)

Технические характеристики

Справочный документ (3)

Справочный документ

  • * За результатами незалежного опитування 226 мам, що проводилося в домашніх умовах, у Великій Британії та США, червень 2011
  • ** За результатами клінічного дослідження, в якому брали участь 169 немовлят у Великій Британії, Китаї, США та Росії, 2016

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