Соска пляшечки серії Natural відтворює форму жіночого соска і тому сприяє легкому та правильному прикладанню, дозволяючи мамі легко поєднувати годування грудьми із годуванням з пляшечки. Спеціальні «пелюстки» всередині соски додають їй м’якості, гнучкості та податливості, запобігаючи при цьому деформації та злипанню стінок соски.<br><br>Цей веб-сайт призначений для спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, що шукають інформацію про наші продукти, просимо перейти за посиланням